Grandes momentos por mes en el 2025

ENERO: Sinner revalida su autoridad en Melbourne

Jannik Sinner confirmó su dominio sobre la pista dura proclamándose campeón del Abierto de Australia tras vencer en la final a Alexander Zverev (6-3, 7-6 y 6-3.

FEBRERO: Paraguay regresa al Mundial SUB 20

La selección paraguaya consiguió su clasificación al Mundial Sub 20 de Chile. Coronando una gran campaña que se disputó en Venezuela, la Albirroja selló su boleto a la Copa, luego de finalizar en la cuarta posición en el hexagonal final, cortando una racha negativa de 12 años sin presencias en mundiales de la categoría juvenil.

MARZO: Coventry asume el mando en el COI

La exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry fue elegida como 10ª presidenta del Comité Olímpico Internacional en una votación celebrada en Costa Navarino (Grecia) que fue resuelta en primera ronda. Coventry se convirtió en la primera mujer y la primera persona africana elegida para presidir el organismo en sus 131 años de vida.

ABRIL: La Albirroja Sub 17 califica al Mundial

La Selección Paraguaya Sub 17 se clasificó para disputar el Mundial de Catar 2025. El equipo paraguayo se quedó con la quinta posición en la clasificación final, derrotando a Argentina en penales por 4-3, el 8 de abril en la competencia continental que se celebró en Colombia, cortando una sequía en la categoría de 6 años sin competir en mundiales.

MAYO: Paraguay es campeón Sudamericano Sub 17 femenino

La Selección paraguaya femenina Sub 17 se alzó con el título de campeón en el Sudamericano de la categoría que se disputó en Colombia. En la tras una estupenda campaña, en la final la Albirroja superó al local por 1-0, en duelo disputado el 24 de mayo en la ciudad del Cali, para lograr su primera corona en la rama femenina a nivel de selecciones.

JUNIO: Alcaraz mantiene su fortín en la final más larga de Roland Garros

Cinco sets resueltos en 5 horas y 29 minutos escribieron una de las páginas más épicas de la historia de Roland Garros. Carlos Alcaraz ganó la final más larga jamás disputada en París tras remontar dos mangas a Jannik Sinner, y terminar imponiéndose por 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6. Revalidó de esta forma su corona en la capital francesa y sumó su quinto título de Grand Slam con sólo 22 años.

JULIO: Chelsea es campeón del primer Mundial de Clubes

El Chelsea de Inglaterra se consagró campeón de la primera edición del Mundial de Clubes que se disputó en los Estados Unidos, con la participación de 32 equipos de todo el mundo.

En la final que se disputó el 13 de julio, el equipo inglés se impuso por 3-0 a Paris Saint Germain de Francia con goles de Jhon Palmer (2) y Joao Félix.

AGOSTO: Paraguay vibró con los Panamericanos y el Mundial de Rally

Paraguay fue cede de dos grandes eventos deportivos, la II Edición de los Juegos Panamericanos Junior y con la etapa del Mundial de Rally en Itapúa.

En los Juegos, durante las primeras dos semanas del mes, Paraguay destacó en la organización, sumando además logros deportivos con 23 medallas obtenidas, mientras que en el Sur, en la tercera semana de agosto, los motores rugieron generando gran expectativa, desembocando en la mejor organización del Rally de la temporada.

SEPTIEMBRE: La Albirroja vuelve al Mundial de fútbol

El 4 de septiembre en el Defensores del Chaco, la Selección paraguaya empató sin goles ante Ecuador y consiguió su clasificación a la Copa Mundial de fútbol de Norteamérica del 2026. La Albirroja coronó en casa una gran campaña, para volver a la Copa luego de 16 años de ausencia.

OCTUBRE: Asunción vence a Río para los Panamericanos 2031

El 10 de octubre del 2025 en la ciudad de Santiago de Chile, fue electo Asunción como sede de los Juegos Panamericanos de mayores del 2031. La capital asuncena superó a Río, Niteroy por 28 a 24 votos, para organizar el evento multidisciplinario más importante y el de mayor envergadura en el historial deportivo del país.

NOVIEMBRE: El Defensores brilló en la final de la Sudamericana

El Defensores del Chaco albergó la final única de la Copa Sudamericana, en donde Lanús de Argentina se consagró campeón, venciendo en penales a Atlético Mineiro de Brasil por 4-3.

El compromiso se disputó el 22 de noviembre y fue para el mítico Defensores, la 18va final de un certamen internacional.

DICIEMBRE: ASU2025, se extendió con los Escolares

Asunción fue epicentro de otra actividad multidiciplinaria deportiva, con la realización de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025. En organización y en lo deportivo el representativo paraguayo brilló, sumando otro récord en competición con un total de 30 medallas obtenidas.