Un campeón de Sudamericana ficha por Tembetary

Atlético Tembetary se prepara para afrontar la segunda parte del año y pelear la permanencia en la Primera División. Este lunes, en Fútbol a lo Grande, el presidente Carlos González pasó la lista de las altas y bajas, con una novedad.

“José Ariel Núñez, Marcos Riveros, Jorge Núñez, Alan Paredes, Ever Cáceres y algunos chicos. Hay un listado de jugadores que no van a estar para el Clausura”, expresó Carlos González en la 1080 AM.

En contraparte, arribaron al “Tembe Paul” Charpentier, Nicolás Marota, Alan Gómez, Gabriel Gudiño, Nicolás Morínigo y la gran novedad es la de Marcelo Benítez que tuvo participación en el Defensa y Justicia campeón de la Sudamericana y la Recopa.

En cuanto a los juegos amistosos, el Rojiverde tiene pensado disputar un duelo el día 25 de junio frente al Sportivo Trinidense, mientras que también están en conversaciones para animar un duelo con el campeón, Libertad.