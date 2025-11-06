Gol de Isidro Pitta decreta la derrota del Corinthians

Con un tanto del paraguayo Isidro Pitta, el Red Bull Bragantino sumó de a tres frente al Corinthians, equipo que tuvo entre sus alternativas a Ángel Romero, aunque no tuvo minutos en el encuentro.

El Vikingo apareció cuando se jugaba el segundo minuto de adición para poner el 2-1 final en el juego desarrollado en Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, por la 32ª jornada del Brasileirão.

Isidro Pitta conectó de cabeza un centro enviado al segundo poste para despedir un remate que potente que venció la resistencia del portero rival. Con esto, el Red Bull Bragantino llegó a 39 unidades, 16 menos que el líder Palmeiras que aún no jugó y que además tiene pendiente otro cotejo.

