06 nov. 2025
Fútbol Internacional

Gol de Isidro Pitta decreta la derrota del Corinthians

El paraguayo Isidro Pitta fue determinante para el Red Bull Bragantino que venció al Corinthians en una jornada del Brasileirão. El Vikingo se encargó de poner el gol del triunfo.

Noviembre 06, 2025 10:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Isidro Pitta

Isidro Pitta conecta de cabeza el servicio de su compañero.

Foto: Gentileza - Isidro Pitta

Con un tanto del paraguayo Isidro Pitta, el Red Bull Bragantino sumó de a tres frente al Corinthians, equipo que tuvo entre sus alternativas a Ángel Romero, aunque no tuvo minutos en el encuentro.

El Vikingo apareció cuando se jugaba el segundo minuto de adición para poner el 2-1 final en el juego desarrollado en Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, por la 32ª jornada del Brasileirão.

Isidro Pitta conectó de cabeza un centro enviado al segundo poste para despedir un remate que potente que venció la resistencia del portero rival. Con esto, el Red Bull Bragantino llegó a 39 unidades, 16 menos que el líder Palmeiras que aún no jugó y que además tiene pendiente otro cotejo.

