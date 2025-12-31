31 dic. 2025
Fútbol Internacional

Giorgian de Arrascaeta es el nuevo ‘Rey de América’

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta se convirtió este miércoles en el nuevo ‘Rey de América’ tras ser el futbolista más votado de la 40ª edición de la tradicional encuesta ‘América le responde a El País’, que elige cada temporada al mejor jugador del continente.

Diciembre 31, 2025 08:21 a. m. • 
Por Redacción D10
de Arrascaeta.jpg

Giorgian de Arrascaeta, futbolista del Flamengo.

El centrocampista del brasileño Flamengo ganó con el 62,8 % de los votos, mientras que Lionel Messi acabó segundo con un 14,8 % y Adrián ‘Maravilla’ Martínez fue tercero con un 5 %.

En esta oportunidad, 264 periodistas de 16 países de América votaron en la encuesta del periódico uruguayo El País, lo que significó un récord tanto de participación como en la cantidad de naciones.

Nacido en la ciudad de Nuevo Berlín en junio de 1994, el nuevo ‘Rey de América’ comenzó su carrera en Defensor Sporting y luego defendió a los brasileños Cruzeiro y Flamengo, club al que arribó en el año 2019.

Allí conquistó en la última temporada la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño siendo figura de su equipo.

El número 10 fue elegido como mejor jugador del certamen continental y fue el máximo anotador de Flamengo y máximo asistidor de la liga en el plano local. También selló su boleto al Mundial de 2026.

A lo largo de su carrera, también disputó 58 encuentros con la selección uruguaya, en los que marcó 13 goles. Con la Celeste jugó dos Mundiales y cuatro ediciones de la Copa América.

Con la coronación de De Arrascaeta, un uruguayo volvió a ser elegido ‘Rey de América’ después de diez años. El anterior fue Carlos Sánchez en 2015.

En la encuesta, los periodistas también eligieron al mejor once del continente, que quedó conformado por Agustín Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Santiago Sosa, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Juan Manuel López, Adrián Martínez y Lionel Messi.

El premio ‘Rey de América’ es entregado por el diario El País desde 1986. Desde ese momento, el futbolista que más ha destacado es el argentino Carlos Tévez, quien lo ganó en tres ocasiones.

En dos lo conquistaron el colombiano Carlos Valderrama, el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar.

Mientras tanto, lo ganaron una vez Antonio Alzamendi, Rubén Paz, Bebeto, Raúl Amarilla, Oscar Ruggeri, Raí, Cafú, Enzo Francescoli, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, Martín Palermo, Javier Saviola, Romario, Juan Román Riquelme y José Saturnino Cardozo.

También, Matías Fernández, Salvador Cabañas, Andrés D’Alessandro, Ronaldinho, Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez, Miguel Borja, Luan, Gonzalo Martínez, Gabriel Barboza, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique. EFE

América Uruguay Flamengo
Redacción D10
alderettt.png
Fútbol Internacional
La canción que le hicieron a Omar Alderete
Tan buen nivel está demostrando Omar Alderete en el Sunderland que algunos hinchas del club ya corean una canción preparada para el paraguayo.
Diciembre 30, 2025 03:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Ander Herrera
Fútbol Internacional
Ander Herrera acuerda extender su contrato con Boca Juniors
El centrocampista español Ander Herrera acordó con Boca Juniors la firma de un nuevo contrato que prolongará su vínculo con el club por un año más, según informaron este martes a EFE fuentes del Xeneize, que precisaron que el nuevo acuerdo implica una reducción salarial considerable.
Diciembre 30, 2025 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1304268_13659111.jpg
Fútbol Internacional
Registran sedes de la AFA por una investigación sobre presuntos desvíos de fondos
La Justicia argentina ordenó este martes registros en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior, informaron a EFE fuentes judiciales.
Diciembre 30, 2025 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Vinícius Júnior
Fútbol Internacional
Vinícius: “Sabemos que tenemos que mejorar”
El brasileño Vinícius Junior reconoció tras un 2025 sin títulos en el Real Madrid que tienen “que mejorar” en el nuevo año, y en lo personal, admitió que sigue “aprendiendo mucho” en el club blanco.
Diciembre 30, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
G9MYZdPX0AAEQXO.jpeg
Fútbol Internacional
Fabian Hürzeler llena de elogios a Diego Gómez
El DT del Brighton Fabian Hürzeler destacó el trabajo que viene haciendo el paraguayo Diego Gómez.
Diciembre 30, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Gimnasia y Esgrima de La Plata - Maradona
Fútbol Internacional
Justicia confirma procesamiento de dos hermanas de Maradona
Un tribunal de alzada de Argentina confirmó este lunes el procesamiento de dos hermanas de Diego Armando Maradona, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del astro argentino del fútbol.
Diciembre 30, 2025 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más