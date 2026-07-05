Gill habló sobre el saludo a Mbapé

Todo el mundo vio cuando el arquero paraguayo, Orlando Gill, le pasó la mano al delantero y capitán francés Kyllian Mbappé, quien no respondió a la felicitación del paraguayo tras el término del partido y lo ignoró.

“Yo le pasé la mano felicitándolo, pero no me dio bola”, graficó el jugador de San Lorenzo de Almagro de Argentina, quien fue la figura del partido elegida por la FIFA por segunda vez consecutiva. “Entré en un momento de calentura, pero solamente hice eso (reclamarle a Mbappé), después me tranquilicé”, resumió.

Con caballerosidad, felicitó a Francia por la clasificación, “una selección que es candidata a campeona del mundo”, dijo finalmente.