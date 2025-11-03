03 nov. 2025
Fútbol Internacional

Galeano encaminó el gran triunfo del Ceará

Noviembre 03, 2025 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
antonio galeano_63979649.jpg

El paraguayo celebró otro tanto en Brasil.

Por la 31ª jornada del Brasileirão, el Ceará venció por 2-0 al Fluminense y Antonio Galeano fue el encargado de poner el primer tanto del encuentro, a los 38’. Con este triunfo, el conjunto del paraguayo cortó una racha de cuatro juegos sin ganar y llegó a 38 unidades en la clasificación.

Por otra parte, Isidro Pitta ingresó a los 77’ en la caída (2-1) de su equipo, el Bragantino frente al Bahía y vio una amarilla sobre el final. En otro choque, Ángel Romero vio la victoria (2-0) del Corinthians sobre el Gremio desde el banco de suplentes. En Palmeiras no jugó Gustavo Gómez, sí ingreso el complemento Ramón Sosa. El finalista de la Libertadores venció 2-0 a Juventude.

Redacción D10
