Flamengo vence por la mínima y abre ventaja en disputa brasileña por cupo a cuartos

Bruno Henrique marcó el único tanto del partido en el minuto 28 con un golazo de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Luiz Araújo.

Con el resultado, el equipo más popular de Brasil solo necesitará de un empate cuando visite el próximo miércoles al conjunto de Porto Alegre para seguir vivo en el torneo continental.

Flamengo sobresalió especialmente en el primer tiempo, con una clara estrategia ofensiva en la que fueron claves el recién llegado Samuel Lino, Luiz Araújo y, por supuesto, el autor del gol.

Lino, exjugador del Atlético de Madrid, puso desde un inicio emoción al encuentro, pero fue Luiz Araújo quien le dio el primer susto al Internacional con un disparo cruzado a los 12 minutos, que el portero uruguayo Sergio Rochet logró desviar ágilmente.

El marcador pudo ser superior, pero entre la destreza del portero uruguayo y varias llegadas desperdiciadas, los cariocas se resignaron con el triunfo por el mínimo marcador.

También pesó la reacción de Internacional, que en el segundo tiempo entró decidido a buscar el gol del empate, pero la defensa del ‘Fla’ fue sólida, incluso en los minutos finales de reposición, cuando Rossi atajó un lindo tiro de Vitinho.

El ‘Colorado’ insistió hasta el final pero no logró igualar a Flamengo, por lo que tendrá que ganar en casa por más de un gol de diferencia para avanzar a cuartos de final.

El conjunto carioca tenía más de una razón para mostrar su superioridad, con el seleccionador Carlo Ancelotti entre el público del Maracaná.

El técnico italiano anunciará la próxima semana los convocados para la selección brasileña que se medirá contra Chile y Bolivia en los partidos por las eliminatorias mundialistas en septiembre.