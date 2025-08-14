14 ago. 2025
Fútbol Internacional

Flamengo vence por la mínima y abre ventaja en disputa brasileña por cupo a cuartos

Flamengo puso este miércoles un pie en la siguiente etapa de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 al también brasileño Internacional, en el partido de ida de octavos de final jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Agosto 14, 2025 07:28 a. m. • 
Por Redacción D10
GyRjywpWIAIG-8P.jpeg

Bruno Henrique hizo la diferencia.

Foto: @Libertadores

Bruno Henrique marcó el único tanto del partido en el minuto 28 con un golazo de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Luiz Araújo.

Con el resultado, el equipo más popular de Brasil solo necesitará de un empate cuando visite el próximo miércoles al conjunto de Porto Alegre para seguir vivo en el torneo continental.

Flamengo sobresalió especialmente en el primer tiempo, con una clara estrategia ofensiva en la que fueron claves el recién llegado Samuel Lino, Luiz Araújo y, por supuesto, el autor del gol.

Lino, exjugador del Atlético de Madrid, puso desde un inicio emoción al encuentro, pero fue Luiz Araújo quien le dio el primer susto al Internacional con un disparo cruzado a los 12 minutos, que el portero uruguayo Sergio Rochet logró desviar ágilmente.

El marcador pudo ser superior, pero entre la destreza del portero uruguayo y varias llegadas desperdiciadas, los cariocas se resignaron con el triunfo por el mínimo marcador.

También pesó la reacción de Internacional, que en el segundo tiempo entró decidido a buscar el gol del empate, pero la defensa del ‘Fla’ fue sólida, incluso en los minutos finales de reposición, cuando Rossi atajó un lindo tiro de Vitinho.

El ‘Colorado’ insistió hasta el final pero no logró igualar a Flamengo, por lo que tendrá que ganar en casa por más de un gol de diferencia para avanzar a cuartos de final.

El conjunto carioca tenía más de una razón para mostrar su superioridad, con el seleccionador Carlo Ancelotti entre el público del Maracaná.

El técnico italiano anunciará la próxima semana los convocados para la selección brasileña que se medirá contra Chile y Bolivia en los partidos por las eliminatorias mundialistas en septiembre.

Flamengo Fútbol Internacional Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Matías Pérez
Fútbol Internacional
Ahora Cerro y después la Albirroja, dice Matías Pérez
El defensa de Cerro Porteño, Matías Pérez, anda pasando por un buen momento y previo al juego con Estudiantes de La Plata se le consultó sobre la Selección Paraguaya: “Mi cabeza ahora está en Cerro”.
Agosto 12, 2025 05:57 p. m.
aass.jfif
Fútbol Internacional
Conmebol anuncia sistema para combatir racismo y abusos en redes
La Conmebol anunció que implementará, a partir de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, que comienzan este martes, un sistema para proteger a jugadores, árbitros, clubes y otros actores del abuso, discurso de odio y racismo en las redes sociales.
Agosto 12, 2025 05:49 p. m.
Diego Martínez
Fútbol Internacional
Martínez desea romper “esa racha” frente al DT de Estudiantes
El Cerro Porteño de Diego Martínez chocará con el Estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez y el técnico azulgrana espera “romper también esa racha” de resultados negativos ante equipos dirigidos por su colega.
Agosto 12, 2025 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Rojas
Fútbol Internacional
Matías Rojas volvería a la MLS
El volante paraguayo Matías Rojas, que está cerca de rescindir con River Plate, volvería a la Major League Soccer, pero esta vez para jugar en el Portland Timbers.
Agosto 12, 2025 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
alderettt.png
Fútbol Internacional
Las primeras palabras de Alderete como jugador del Sunderland
VIDEO. Omar Alderete dio su primera nota como jugador de los “Gatos Negros” de la Premier League.
Agosto 12, 2025 12:43 p. m.
 · 
Redacción D10
ffff.JPG
Fútbol Internacional
Omar Alderete es anunciado en Sunderland
El zaguero paraguayo Omar Alderete fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sunderland de la Premier League.
Agosto 12, 2025 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más