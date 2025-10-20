Gustavo Gómez sigue agrandando su leyenda

El defensor paraguayo Gustavo Gómez sigue ampliando su status de leyenda en el Palmeiras de Brasil, ya que el fin de semana alcanzó 250 partidos como capitán del emblemático equipo de la ciudad de San Pablo.

En el compromiso disputado ante el Flamengo de Río de Janeiro, en donde el Verdao cedió por 3-2, Gómez Portillo anotó además un gol, sumando a su registro como anotador, en donde en Copa Libertadores, ostenta la marca 14 anotaciones para ser el defensor goleador con más conquistas en el prestigioso certamen internacional

El zaguero de la Albirroja es es el capitán con más títulos en la historia del Palmeiras, 12 conquistas en total, incluyendo dos Copas Libertadores (2020 y 2021), buscando ahora su tercera corona en el máximo torneo continental.