20 oct. 2025
Fútbol Internacional

Gustavo Gómez sigue agrandando su leyenda

Gustavo Gómez, defensor de Palmeiras, continúa haciendo historia en Brasil.

Octubre 20, 2025 06:32 p. m. • 
Por Redacción D10
gustavo gomez_56617667.jpg

Gustavo Gómez, referente del Palmeiras.

Foto: Gentileza

El defensor paraguayo Gustavo Gómez sigue ampliando su status de leyenda en el Palmeiras de Brasil, ya que el fin de semana alcanzó 250 partidos como capitán del emblemático equipo de la ciudad de San Pablo.

En el compromiso disputado ante el Flamengo de Río de Janeiro, en donde el Verdao cedió por 3-2, Gómez Portillo anotó además un gol, sumando a su registro como anotador, en donde en Copa Libertadores, ostenta la marca 14 anotaciones para ser el defensor goleador con más conquistas en el prestigioso certamen internacional

El zaguero de la Albirroja es es el capitán con más títulos en la historia del Palmeiras, 12 conquistas en total, incluyendo dos Copas Libertadores (2020 y 2021), buscando ahora su tercera corona en el máximo torneo continental.

Fútbol Internacional Gustavo Gómez Palmeiras
Redacción D10
Más contenido de esta sección
miguel almiron atlanta.jpg
Fútbol Internacional
Paraguayos se lucen en las mejores ligas
Los paraguayos tuvieron grandes actuaciones en las mejores ligas del mundo. Aquí hacemos un repaso parcial de las participaciones.
Octubre 19, 2025 02:18 p. m.
leandro paredes.jpg
Fútbol Internacional
Boca cae en la Bombonera ante Belgrano y River derrota a Talleres
Boca Juniors cayó este sábado en la Bombonera por 1-2 ante Belgrano, mientras que River Plate derrotó a domicilio por 0-2 a Talleres en la decimotercera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Octubre 19, 2025 10:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Fútbol Internacional
Messi refrenda con un triplete el Botín de Oro de la MLS
Leo Messi aplastó este sábado al Nashville con un triplete y una asistencia en la victoria por 5-2 del Inter Miami.
Octubre 19, 2025 09:41 a. m.
 · 
Redacción D10
FC Barcelona - Girona FC
Fútbol Internacional
Ronald Araujo salva al Barça antes del clásico
Un gol del uruguayo Ronald Araujo en el minuto 94, que jugó de delantero centro en los últimos compases del partido, dio los tres puntos al Barcelona (2-1) en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante el Girona.
Octubre 18, 2025 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Manchester City Erling Haaland
Fútbol Internacional
Haaland, en racha y el City, líder
Erling Haaland sigue en racha. Ya lleva once goles en la Premier League. Su última actuación estuvo coronada un doblete marca de la casa para doblegar al Everton (2-0) y poner al Manchester City líder provisional de la liga inglesa.
Octubre 18, 2025 01:09 p. m.
Ange Postecoglou
Fútbol Internacional
El Nottingham Forest despide a Ange Postecoglou
El Nottingham Forest anunció este sábado, minutos después de perder 0-3 contra el Chelsea, el despido de su entrenador, Ange Postecoglou.
Octubre 18, 2025 11:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más