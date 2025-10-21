21 oct. 2025
Fútbol Internacional

Infantino promete “traer un mundial” a Bolivia durante su visita a La Paz

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se comprometió este lunes en La Paz a “traer un mundial” de alguna categoría a Bolivia, al participar en un evento por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Octubre 21, 2025 09:33 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-BOLIVIA-HIGH-PERFORMANCE-CENTER

Infantino estuvo presente en la inauguración de la “Casa de la Verde”

Foto: AFP

“Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando”, sostuvo Infantino.

También destacó que inició conversaciones con el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo en Bolivia, “para ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia”.

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, precedió a Infantino en los discursos y le pidió “que cumpla la promesa de que vamos a tener un mundial en Bolivia”.

Domínguez también ratificó “el compromiso de Conmebol” para “hacer la final única de la Copa Sudamericana el año 2027" en el país andino.

La ciudad boliviana de Santa Cruz tenía que acoger la final de la Sudamericana este año, pero la perdió porque los trabajos de refacción en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera estaban fuera de tiempo, por lo que la FBF decidió postular al país como sede del último partido del certamen en 2027.

Por otra parte, en 2016, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) hizo una petición a la FIFA para que Bolivia acogiera un mundial juvenil, infantil o femenino este 2025, año en que Bolivia celebró los 200 años de su fundación, aunque la gestión no avanzó.

Infantino y Domínguez visitan La Paz esta jornada con motivo de los 100 años de la fundación de la FBF, que fueron celebrados con la inauguración de una parte de la infraestructura de la ‘Casa de la Verde’, un centro de alto rendimiento para las selecciones del país.

Gianni Infantino Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Gómez
Fútbol Internacional
Acrobático gol de Gustavo Gómez
VIDEO. Gustavo Gómez apareció en los minutos finales para marcar un gol, pero su acrobático tanto no sirvió para evitar la derrota del Palmeiras en casa del Flamengo.
Octubre 19, 2025 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
G3l2-k5WcAARjJi.jpeg
Fútbol Internacional
El posteo de Independiente en defensa de Arsenio Erico
Independiente de Avellaneda lanzó una publicación con un respaldo a Arsenio Erico.
Octubre 19, 2025 05:02 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Liverpool vs Manchester United
Fútbol Internacional
Maguire profundiza la crisis del Liverpool
Un gol de Harry Maguire, a seis minutos del final, dio la victoria al Manchester United, que profundiza la crisis del Liverpool.
Octubre 19, 2025 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
miguel almiron atlanta.jpg
Fútbol Internacional
Paraguayos se lucen en las mejores ligas
Los paraguayos tuvieron grandes actuaciones en las mejores ligas del mundo. Aquí hacemos un repaso parcial de las participaciones.
Octubre 19, 2025 02:18 p. m.
leandro paredes.jpg
Fútbol Internacional
Boca cae en la Bombonera ante Belgrano y River derrota a Talleres
Boca Juniors cayó este sábado en la Bombonera por 1-2 ante Belgrano, mientras que River Plate derrotó a domicilio por 0-2 a Talleres en la decimotercera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Octubre 19, 2025 10:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Fútbol Internacional
Messi refrenda con un triplete el Botín de Oro de la MLS
Leo Messi aplastó este sábado al Nashville con un triplete y una asistencia en la victoria por 5-2 del Inter Miami.
Octubre 19, 2025 09:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más