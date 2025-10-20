20 oct. 2025
Fútbol Internacional

El Brentford deja tocado a Nuno

Un gol del brasileño Igor Thiago, antes del descanso, y otro del danés Mathias Jensen, en el último minuto del encuentro, dieron la victoria al Brentford frente al West Ham.

Octubre 20, 2025 06:20 p. m.
Brentford.jpg

Brentford consigue un triunfo de la Premier League.

Foto: EFE

Un gol del brasileño Igor Thiago, antes del descanso, y otro del danés Mathias Jensen, en el último minuto del encuentro, dieron la victoria al Brentford frente al West Ham del técnico portugués Nuno Espírito Santo (0-2), que todavía no ha ganado en sus primeros tres partidos de Premier League y que deja al equipo en penúltimo lugar con apenas cuatro puntos en ocho encuentros.

Thiago, que ya avisó con dos ocasiones que fueron paradas de forma magistral por Alphonse Areola, no desaprovechó la tercera y batió antes del descanso al meta francés, que llegó a tocar la pelota antes de que entrará en la portería.

En la última jugada de la primera parte, el brasileño anotó el segundo picando la bola en el mano a mano con Areola, pero el gol fue anulado por fuera de juego por el VAR, a pesar de no contar con el fuera de juego semiautomática por la interrupción global del Amazon Web Services (AWS) que provocó que tuvieran que tirar las líneas sin la ayuda de la tecnología.

La segunda parte el West Ham no generó ninguna ocasión de peligro y sólo remató a puerta en una ocasión, mientras que los visitantes pudieron ampliar la ventaja con un remate de cabeza de Kevin Schade que se estrelló en el larguero, y posteriormente, en el último minuto del duelo, certificaron la victoria con un gol de Jensen.

Con esta victoria, el Brentford se aleja del descenso, con una ventaja de cinco puntos, y el conjunto londinense se posiciona penúltimo con un balance de una victoria, un empate y seis derrotas. EFE

Fútbol Internacional Brentford Premier League
