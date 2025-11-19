Finalistas llegan a Asunción

Al final de esta tarde, los equipos protagonistas de la gran final de la Copa Sudamericana, el brasileño Atlético Mineiro y el argentino Lanús pisarán territorio paraguayo tres días antes de la disputa del partido definitorio en el Defensores del Chaco, el sábado a las 17:00.

El primero en llegar será el equipo de Belo Horizonte, donde es pieza fundamental el paraguayo Junior Alonso. El avión que lo trae aterrizará a las 18:00 en el terminal aérea de Luque.

El equipo brasileño se hospedará en el Yacht & Golf Club Paraguayo.

En el cronograma del Galo figura dos entrenamientos en el estadio La Huerta de Libertad, mañana a las 15:30 y el viernes a las 10:00, en su última movilización.

Por su parte, el Granate llegará al país a las 19:20, en el vuelo AR1970. A las 16:45 de mañana y el viernes tendrá dos entrenamientos en el estadio La Arboleda de Rubio Ñu. Al igual que sucederá con Mineiro, el primer ensayo será a puertas cerradas y en el último la prensa tendrá acceso en los primeros quince minutos. Lanús estará en el Esplendor Asunción Hotel.