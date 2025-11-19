19 nov. 2025
Copa Sudamericana

Finalistas llegan a Asunción

La Conmebol Sudamericana aguarda por el ganador de la edición 2025.

Al final de esta tarde, los equipos protagonistas de la gran final de la Copa Sudamericana, el brasileño Atlético Mineiro y el argentino Lanús pisarán territorio paraguayo tres días antes de la disputa del partido definitorio en el Defensores del Chaco, el sábado a las 17:00.

El primero en llegar será el equipo de Belo Horizonte, donde es pieza fundamental el paraguayo Junior Alonso. El avión que lo trae aterrizará a las 18:00 en el terminal aérea de Luque.

El equipo brasileño se hospedará en el Yacht & Golf Club Paraguayo.

En el cronograma del Galo figura dos entrenamientos en el estadio La Huerta de Libertad, mañana a las 15:30 y el viernes a las 10:00, en su última movilización.

Por su parte, el Granate llegará al país a las 19:20, en el vuelo AR1970. A las 16:45 de mañana y el viernes tendrá dos entrenamientos en el estadio La Arboleda de Rubio Ñu. Al igual que sucederá con Mineiro, el primer ensayo será a puertas cerradas y en el último la prensa tendrá acceso en los primeros quince minutos. Lanús estará en el Esplendor Asunción Hotel.

