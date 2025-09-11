Fin a la mejor racha de Argentina en el ranking

Después de 2 años y 5 meses de dominio absoluto de los sudamericanos el nuevo dueño de la cima será España, que aprovechó sus triunfos en las Eliminatorias europeas para arrebatarle el lugar a la Albiceleste.

El ranking FIFA se elabora según los resultados obtenidos, la jerarquía de los rivales y la importancia de cada encuentro. Argentina acumulaba en agosto 1885,36 puntos, pero al caer ante un seleccionado ubicado en el puesto 23 de la citada tabla, Ecuador (que llegaba a este encuentro con 1570,68 puntos), resignó muchos puntos.