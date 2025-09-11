Fin a la mejor racha de Argentina en el ranking
La derrota de Argentina con Ecuador por 1-0, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, no le significó la pérdida del liderato final al equipo de Lionel Scaloni, pero sí que deje de ser la número uno del ranking FIFA, puesto que fue ocupado por España, cayendo Argentina al tercer lugar. Francia es segunda.
Después de 2 años y 5 meses de dominio absoluto de los sudamericanos el nuevo dueño de la cima será España, que aprovechó sus triunfos en las Eliminatorias europeas para arrebatarle el lugar a la Albiceleste.
El ranking FIFA se elabora según los resultados obtenidos, la jerarquía de los rivales y la importancia de cada encuentro. Argentina acumulaba en agosto 1885,36 puntos, pero al caer ante un seleccionado ubicado en el puesto 23 de la citada tabla, Ecuador (que llegaba a este encuentro con 1570,68 puntos), resignó muchos puntos.