Filipe Luis avisa que Flamengo buscará la victoria en Avellaneda

“Un 1-0 es una ventaja simbólica y yo no cuento con ella. Por eso vamos a intentar vencer en el partido de vuelta para no poner en riesgo la clasificación a la final”, afirmó el entrenador del conjunto brasileño en la rueda de prensa posterior al partido.

Filipe Luis agregó que Flamengo esperaba salir con una victoria por una ventaja mayor en el partido de ida en el Maracaná de Río de Janeiro, pero que, incluso venciendo por el mínimo marcador, “el resultado fue justo”.

Tras imponerse por 1-0 a Racing en el partido de ida disputado en el Maracaná, el conjunto carioca puede llegar a la final de la Libertadores con un empate a domicilio en el partido de vuelta o una victoria por cualquier marcador.

El entrenador recordó que Flamengo también venció por ventajas mínimas en los partidos de ida que jugó con Internacional y Estudiantes de La Plata en las fases de octavos y cuartos de final.

Admitió que, teniendo en cuanta el partido de vuelta, no se puede ignorar la fuerza del Racing, principalmente en los contragolpes, ni dejar de admitir que será un rival muy difícil, especialmente jugando en Argentina.

“Voy a tener que volver a ver el partido varias veces para saber qué pistas dejó y decidir qué podemos hacer en la vuelta y ver cómo podemos anular el ataque de ellos, que es muy peligroso”, aseguró.

Sobre el colombiano Jorge Carrascal, autor del gol y la figura en un partido en que se esperaba el brillo del uruguayo Giorgian de Arrascaeta o del delantero Pedro, Filipe Luis destacó la evolución del colombiano desde su llegada a Flamengo a mitad de temporada.

“Lo que me deja feliz de Carrascal es que es un jugador que mejoró mucho desde su llegada de Rusia y hoy es más letal de lo que era cuando está cerca del área. Es un jugador que fuimos a buscar porque ya sabíamos de la calidad que tenía y la está demostrando”, aseguró.

Agregó que tuvo que sustituir a Pedro en el segundo tiempo porque el goleador recibió un golpe en el brazo que le estaba molestando, y admitió que el delantero será sometido a exámenes este mismo miércoles por temor de que la lesión que sufrió sea más grave que lo inicialmente previsto.