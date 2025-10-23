23 oct. 2025
Fútbol Internacional

Filipe Luis avisa que Flamengo buscará la victoria en Avellaneda

El entrenador de Flamengo, Filipe Luis, afirmó que, pese al triunfo por 1-0 obtenido este miércoles sobre Racing en el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores, sus pupilos buscarán imponerse de un nuevo la próxima semana en Avellaneda.

Octubre 23, 2025 07:27 a. m. • 
Por Redacción D10
david luiz.jfif

Filipe Luis, entrenador de Flamengo.

Foto: Gentileza

“Un 1-0 es una ventaja simbólica y yo no cuento con ella. Por eso vamos a intentar vencer en el partido de vuelta para no poner en riesgo la clasificación a la final”, afirmó el entrenador del conjunto brasileño en la rueda de prensa posterior al partido.

Filipe Luis agregó que Flamengo esperaba salir con una victoria por una ventaja mayor en el partido de ida en el Maracaná de Río de Janeiro, pero que, incluso venciendo por el mínimo marcador, “el resultado fue justo”.

Tras imponerse por 1-0 a Racing en el partido de ida disputado en el Maracaná, el conjunto carioca puede llegar a la final de la Libertadores con un empate a domicilio en el partido de vuelta o una victoria por cualquier marcador.

El entrenador recordó que Flamengo también venció por ventajas mínimas en los partidos de ida que jugó con Internacional y Estudiantes de La Plata en las fases de octavos y cuartos de final.

Admitió que, teniendo en cuanta el partido de vuelta, no se puede ignorar la fuerza del Racing, principalmente en los contragolpes, ni dejar de admitir que será un rival muy difícil, especialmente jugando en Argentina.

“Voy a tener que volver a ver el partido varias veces para saber qué pistas dejó y decidir qué podemos hacer en la vuelta y ver cómo podemos anular el ataque de ellos, que es muy peligroso”, aseguró.

Sobre el colombiano Jorge Carrascal, autor del gol y la figura en un partido en que se esperaba el brillo del uruguayo Giorgian de Arrascaeta o del delantero Pedro, Filipe Luis destacó la evolución del colombiano desde su llegada a Flamengo a mitad de temporada.

“Lo que me deja feliz de Carrascal es que es un jugador que mejoró mucho desde su llegada de Rusia y hoy es más letal de lo que era cuando está cerca del área. Es un jugador que fuimos a buscar porque ya sabíamos de la calidad que tenía y la está demostrando”, aseguró.

Agregó que tuvo que sustituir a Pedro en el segundo tiempo porque el goleador recibió un golpe en el brazo que le estaba molestando, y admitió que el delantero será sometido a exámenes este mismo miércoles por temor de que la lesión que sufrió sea más grave que lo inicialmente previsto.

Flamengo Racing Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
UEFA Champions League - FC Copenhagen vs Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
El Dortmund firma una goleada exagerada en Copenhague
El Borussia Dortmund se llevó un triunfo demasiado abultado de Copenhague (2-4), en un ejercicio de efectividad y con dos goles de Nmecha, que le mantiene en la zona alta de la Liga de Campeones.
Octubre 21, 2025 06:08 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-BOLIVIA-HIGH-PERFORMANCE-CENTER
Fútbol Internacional
Infantino promete “traer un mundial” a Bolivia durante su visita a La Paz
El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se comprometió este lunes en La Paz a “traer un mundial” de alguna categoría a Bolivia, al participar en un evento por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
Octubre 21, 2025 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Vincent Kompany
Fútbol Internacional
Bayern Múnich amplía el contrato de Vincent Kompany
El Bayern Múnich, el club más laureado del fútbol alemán, amplió este martes el contrato de su entrenador, el belga Vincent Kompany, hasta 2029, informó la entidad muniquesa.
Octubre 21, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
alejandro Domínguez.jpg
Fútbol Internacional
Alejandro: “Queremos tener siete representantes en un Mundial”
El paraguayo Alejandro Domínguez expresó en La Paz su deseo de que Bolivia “vuelva a ser el protagonista que siempre fue” y que Sudamérica tenga “siete representantes” en el Mundial 2026.
Octubre 20, 2025 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
gustavo gomez_56617667.jpg
Fútbol Internacional
Gustavo Gómez sigue agrandando su leyenda
Gustavo Gómez, defensor de Palmeiras, continúa haciendo historia en Brasil.
Octubre 20, 2025 06:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Brentford.jpg
Fútbol Internacional
El Brentford deja tocado a Nuno
Un gol del brasileño Igor Thiago, antes del descanso, y otro del danés Mathias Jensen, en el último minuto del encuentro, dieron la victoria al Brentford frente al West Ham.
Octubre 20, 2025 06:20 p. m.
Carga Más