22 jun. 2026
Copa del Mundo

FIFA revoca credenciales de periodista paraguayo

La FIFA tomó la decisión de revocar credenciales del periodista paraguayo Jorge Vera por lo dicho durante la expulsión de Miguel Almirón en el juego de Paraguay ante Turquía.

Junio 22, 2026 05:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Miguel Almirón

Miguel Almirón fue expulsado por taparse la boca para dirigirse a un rival.

Foto: AFP

Cuando Miguel Almirón recibió la roja por parte del árbitro Iván Barton, el periodista paraguayo Jorge Vera no ocultó su molestia por la decisión y se lo hizo saber en vivo, durante la transmisión del partido por parte de su medio de comunicación (ABC Cardinal).

Ante esto, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) notificó al medio comunicando la revocación de credenciales del periodista Jorge Vera por “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA”.

Por su parte, el comunicador se valió de sus cuentas en redes sociales para reconocer su error. “Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo”, menciona en parte del video publicado.

También señaló que envió una carta a la FIFA expresando sus disculpas por lo ocurrido. El medio considera que “la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato, respecto a la cual se ofrecieron disculpas formales y mecanismos concretos de reparación”.

“⁠Corregir errores es necesario. También lo es que las sanciones sean razonables, proporcionales y compatibles con los principios básicos de justicia”, indica el comunicado del medio en la parte final.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Turquía
Redacción D10
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