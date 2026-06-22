FIFA revoca credenciales de periodista paraguayo

Cuando Miguel Almirón recibió la roja por parte del árbitro Iván Barton, el periodista paraguayo Jorge Vera no ocultó su molestia por la decisión y se lo hizo saber en vivo, durante la transmisión del partido por parte de su medio de comunicación (ABC Cardinal).

Ante esto, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) notificó al medio comunicando la revocación de credenciales del periodista Jorge Vera por “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA”.

LA FIFA DIO LA TARJETA ROJA A CHIPI VERA



El periodista anunció que ya no trasmitirá el mundial dentro o fuera de la cancha por una sanción que ligó de la FIFA, le quitaron su acreditación como periodista porque lanzó polémicos comentarios al cuestionar la expulsión de Miggy. pic.twitter.com/mz3UFZaaPW — DiarioExtraPy (@DiarioExtraPy) June 22, 2026

Por su parte, el comunicador se valió de sus cuentas en redes sociales para reconocer su error. “Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo”, menciona en parte del video publicado.

También señaló que envió una carta a la FIFA expresando sus disculpas por lo ocurrido. El medio considera que “la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato, respecto a la cual se ofrecieron disculpas formales y mecanismos concretos de reparación”.

“⁠Corregir errores es necesario. También lo es que las sanciones sean razonables, proporcionales y compatibles con los principios básicos de justicia”, indica el comunicado del medio en la parte final.