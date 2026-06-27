27 jun. 2026
Copa del Mundo

Cabo Verde hace historia y se cita con Messi

La selección de Cabo Verde hizo historia este viernes y, con un empate 0-0 contra Arabia Saudí en el NRG Stadium de Houston unido a la derrota de Uruguay contra España, se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en los que se cita con la Argentina de Lionel Messi.

Junio 27, 2026 08:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026

Cabo Verde celebran un paso histórico.

Foto: AFP

En el primer Mundial de su historia, Cabo Verde avanzó como segundo del grupo H, detrás de España (7 puntos) y por delante de Uruguay (2) y Arabia Saudí (2).

Lo hizo como invicto, tras cosechar un 0-0 ante España, un 2-2 ante Uruguay y un 0-0 ante Arabia, para alimentar el sueño del pequeño país africano, de tan solo medio millón de habitantes.

Demostró madurez Cabo Verde, que interpretó el partido con inteligencia, sin apresurar ni forzar jugadas, defendiendo con orden y esperando el momento para atacar.

Sabía que su partido se jugaba en dos campos. En Houston, contra Arabia Saudí, pero también con un aliado en Guadalajara, pues una victoria de la Roja contra Uruguay le permitiría avanzar incluso con un empate.

Arabia Saudí no tenía ese lujo. Estaba obligada a ganar a Cabo Verde para tener opciones de pase de ronda, y el partido del NRG Stadium se desarrolló en un ambiente dividido entre el fútbol y la espera.

No faltaron choques físicos, con una amarilla por selección en los primeros nueve minutos y una grave lesión sufrida por Hassan Al-Tambakti a la media hora de partido, que le obligó a dejar el terreno de juego en camilla.

No hubo reales oportunidades de gol y la mayor emoción de la primera mitad llegó cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron el gol anotado por España a Uruguay.

La diana de Baena dejaba momentáneamente segundo a Cabo Verde, y permitía a Arabia alcanzar la segunda plaza con una victoria. Todo quedaba por decidirse al descanso, con el 0-0 en el luminoso.

Cabo Verde fue el equipo que más buscó el gol, aunque curiosamente el que más lo necesitaba era Arabia, y lo rozó en tres oportunidades en la segunda mitad.

Laros Duarte perdonó la primera en el 75 en un mano a mano con el portero y, diez minutos después, la tuvo Pina, con un remate desde la frontal del área que se topó con la defensa saudí.

La última oportunidad fue para Garry Rodrigues, en el último suspiro, quien falló la volea de la victoria.

No cambió la historia para Cabo Verde. A los poco segundos del pitido final en Houston llegó la noticia del 1-0 final de Guadalajara entre España y Uruguay.

Y para Cabo Verde se desató la fiesta para una de las hazañas deportivas más inesperadas de siempre.

Copa del mundo Cabo Verde Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-06-25 at 11.27.15 PM.jpeg
Copa del Mundo
La Albirroja, clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026
La Selección Paraguaya ya inscribió su nombre de forma oficial en la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026, los dieciseisavos de final, luego de unas horas de suspenso por el empate conseguido frente a Australia, en California.
Junio 26, 2026 11:01 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-26 at 00.47.07.jpeg
Copa del Mundo
¿Por qué no se conocen aún cruces de equipos clasificados?
Todo depende de una monumental ecuación matemática que cuenta con 495 combinaciones posibles.
Junio 26, 2026 09:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Senegal
Copa del Mundo
Senegal se acerca a los dieciseisavos con una goleada histórica sobre Irak
Senegal despertó a tiempo, con una goleada histórica ante Irak, un 5-0 que le permitió salvar su flojo arranque en el Mundial 2026 y presentar su candidatura a los dieciseisavos de final.
Junio 26, 2026 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Dembélé
Copa del Mundo
El ‘show’ de Dembélé ante una Noruega sin Haaland
Ousmane Dembélé, el Balón de Oro, se coronó en una Copa del Mundo con un ‘hat-trick’ con el que Francia derrotó este viernes por 1-4 a una Noruega suplente, sin Erling Haaland, un triunfo con el que los galos quedan primeros del grupo I.
Junio 26, 2026 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
21.00 CABO VERDE - ARABIA.png
Copa del Mundo
Cabo Verde vs. Arabia Saudita: Paso a Paso
Con la gran ilusión de clasificar a la siguiente ronda del Mundial se miden Cabo Verde y Arabia Saudita. Seguí el lance en D10.
Junio 26, 2026 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
21.00 URUGUAY - ESPAÑA.png
Copa del Mundo
Uruguay vs. España: Paso a paso
El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa se jugará su continuidad en la Copa del Mundo, debiendo vencer a España. Seguí el desenlace del Grupo H en D10.
Junio 26, 2026 04:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más