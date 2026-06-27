27 jun. 2026
Copa del Mundo

Se definen últimos cupos para los dieciseisavos

Con seis compromisos finaliza la fase de grupos de la Copa Mundial de Norteamérica 2026, en donde se conocerá el cuadro final de clasificación para la ronda de los dieciseisavos de final del torneo.

Junio 27, 2026 08:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026

De la mano de Leo. Argentina se ilusiona con un alto nivel de Messi en la competencia.

Foto: AFP

La primera serie de tres horarios lo protagonizarán por el Grupo L, los equipos de Panamá vs. Inglaterra y Croacia vs. Ghana.

En el primer juego, los ingleses van por la cima de la competencia, luego de su empate sin goles frente a los africanos. A su vez, Ghana luchará contra Croacia por asegurar el pase a la siguiente ronda. Al equipo africano le alcanza el empate para quedarse con la segunda posición en la clasificación.

Seguidamente, se define el Grupo K, con los juegos desde las 20:00 entre Portugal y Colombia, y República Democrática del Congo vs. Uzbekistán.

Entre amigos. Amigos en épocas gloriosas del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se citan por primera vez en un partido de selecciones para defender las camisetas de Portugal y Colombia en el Mundial.

Por un lado, el ícono merengue que amplía su leyenda a los 41 años al convertirse en el primer humano en anotar en seis ediciones mundialistas.

Por el otro, un otrora candidato a sucederlo como referente en la Casa Blanca que comanda con 34 años, junto a Luis Díaz, una selección colombiana que brilla en Norteamérica 2026.

Los une la amistad que forjaron durante tres temporadas en Real Madrid, los entrenamientos en los que reían a carcajadas y más de una fiesta que compartieron en la capital española. Colombia ya aseguró su clasificación a dieciseisavos con seis puntos en dos partidos ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, mientras Portugal está virtualmente clasificado con cuatro.

Si los colombianos ganan o empatan se quedarán con la primera plaza, en el otro duelo, Congo necesita de un triunfo para asomar como uno de los mejores terceros, y seguir su aventura en el torneo.

Messi en acción. Desde las 23:00, se define el Grupo J, el último de la Copa Mundial en donde la principal atracción es la Argentina de Lionel Messi.

Argentina, ya asegurando el liderazgo del grupo, dará descanso a la mayoría de sus titulares frente a Jordania en el cierre de la fase de grupos mundialista, aunque nadie descarta la presencia de Lionel Messi, siempre alérgico a las rotaciones.

El gran capitán, a sus 39 años de edad, recién cumplidos, podría tener minutos o, incluso, partir en el once inicial a pesar de que la cita en Arlington, a las afueras de Dallas, es un mero trámite para la campeona mundial.

En la última movilización, el máximo goleador del Mundial participó en la última práctica que Argentina celebró todavía en Kansas City, donde tiene su campamento base en el Mundial de Norteamérica.

El otro duelo lo protagonizan Austria y Argelia, con los primeros apuntando a ganar y avanzar.

CIFRA. 18 goles suma el argentino Lionel Messi, que es el máximo goleador en el registro histórico de los Mundiales.

Argentina Lionel Messi Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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