27 jun. 2026
Copa del Mundo

Bélgica líder, Egipto como segunda e Irán espera como tercera

Bélgica entró en dieciseisavos de final como primera del grupo G, con Egipto como segunda y que jugará en esa ronda con Australia, mientras que Irán espera los resultados de este sábado para comprobar si le alcanza o no con tres puntos estar entre las ocho mejores terceras del Mundial.

Junio 27, 2026 08:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026

Los iraníes deben esperar para saber si clasifican.

Foto: AFP

El conjunto belga, primero con cinco puntos, goleó por 1-5 a Nueva Zelanda y aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Corea del Sur, Ecuador, Senegal y Argelia), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el 1 de julio en Seattle.

Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 enteros, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.

Copa del mundo Irán Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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