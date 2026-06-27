Bélgica líder, Egipto como segunda e Irán espera como tercera

El conjunto belga, primero con cinco puntos, goleó por 1-5 a Nueva Zelanda y aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Corea del Sur, Ecuador, Senegal y Argelia), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el 1 de julio en Seattle.

Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 enteros, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.