Paraguay vs. Alemania: Con sabor a venganza

La Selección Paraguaya de fútbol se anotó para el primer mata-mata del Mundial 2026, tras quedar en el tercer lugar de su equipo y acceder a la ronda como uno de los mejores terceros. La Albirroja medirá en esta instancia a Alemania, ganador del Grupo E.

Paraguay registra un solo enfrentamiento en Copas del Mundo frente a los germanos y fue durante la edición de Corea y Japón, el 15 de junio de 2002, en el estadio de Seogwipo. En esa oportunidad, el choque correspondió a los octavos de final con victoria por la mínima de los europeos con el tanto convertido por Oliver Neuville sobre los 88 minutos.

El último registro entre ambos fue en un duelo amistoso disputado el 14 de agosto del 2013 en el Fritz Walter-Stadion de Kaiserslautern que terminó con una paridad 3-3 en lo que fue el debut de Víctor Génes (+) en la dirección técnica. José Ariel Núñez, Wilson Pittoni y Miguel Samudio anotaron los tantos paraguayos, mientras que Gündogan, Müller y Bender convirtieron para el cuadro local.

El choque de la edición 2026 se disputará este lunes 29 de junio desde las 17.30 en la ciudad de Boston. El ganador de esta llave se enfrentará en los octavos de final al que resulte victorioso del cruce entre Francia y Suecia.