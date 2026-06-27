Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

El Mundial 2026 tendrá este sábado el cierre de la ronda de la fase de grupos y la confirmación de todos los clasificados para los dieciseisavos de final. La atención se centrarán en diferentes puntos, con especial foco al duelo Colombia vs. Portugal y el juego de la campeona del mundo ante Jordania.
Viernes 26 de junio
18:00: Panamá vs. Inglaterra (GEN)
18:00: Croacia vs. Ghana (El Trece)
20:30: Colombia vs. Portugal (Unicanal)
20:30: Congo vs. Uzbekistán (Popu TV)
23:00: Jordania vs. Argentina (GEN, El Trece)
23:00: Argelia vs. Austria (Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27
Popu TV
Tigo Star: Canal 26
Personal Flow: Canal 21
Claro TV: 29
Copaco IPTV: Canal 16