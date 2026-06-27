27 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Se cierra la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica con 6 duelos. Mirá la guía para este sábado 27 de junio.

Junio 27, 2026 10:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026

En Miami habrá un partido este sábado.

Foto: AFP

El Mundial 2026 tendrá este sábado el cierre de la ronda de la fase de grupos y la confirmación de todos los clasificados para los dieciseisavos de final. La atención se centrarán en diferentes puntos, con especial foco al duelo Colombia vs. Portugal y el juego de la campeona del mundo ante Jordania.

Viernes 26 de junio

18:00: Panamá vs. Inglaterra (GEN)

18:00: Croacia vs. Ghana (El Trece)

20:30: Colombia vs. Portugal (Unicanal)

20:30: Congo vs. Uzbekistán (Popu TV)

23:00: Jordania vs. Argentina (GEN, El Trece)

23:00: Argelia vs. Austria (Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Popu TV

Tigo Star: Canal 26

Personal Flow: Canal 21

Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16

Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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