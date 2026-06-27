27 jun. 2026
Copa del Mundo

Cuando Paraguay llevó al límite a Alemania

Alemania y Paraguay volverán a enfrentarse en un Mundial, 24 años después de su único duelo en el marco incomparable de las eliminatorias de esta competición, ahora en dieciseisavos y entonces en los octavos de final de Japón y Corea 2002, con una victoria germana al límite: 1-0 en el minuto 88.

Junio 27, 2026 12:54 p. m. • 
Por Redacción D10
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Paraguay enfrentó a Alemania en el 2002, cayendo por la mínima.

Foto: Archivo

“En 2002, en el Mundial de Japón y Corea, también fuimos primeros de grupo. Y después tuvimos el partido contra Paraguay. Entonces fue el primer partido eliminatorio, los octavos de final, también complicado contra un equipo que era muy físico, que defendía muy bien. Al final lo resolvimos y ganamos 1-0", valoró este sábado Rudi Voeller, ahora el director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, entonces el seleccionador de aquel equipo germano, que llegó hasta la final del torneo, perdida por 0-2 contra Brasil.

“Esta vez también podríamos vivir muy bien con ese marcador, desde luego”, abundó en su comparecencia de prensa en Winston Sallem, en Estados Unidos.

En aquel conjunto paraguayo jugaron de inicio José Luis Chilavert; Francisco Arce, Carlos Gamarra, Celso Ayala, Julio Cáceres, Denis Caniza; Estanislao Struway, Roberto Acuña, Carlos Bonet; Roque Santa Cruz y José Cartozo contra Oliver Kahn; Marko Rehmer, Thomas Linke, Christoph Metzelder; Bernd Schneider, Jens Jeremies, Tortsten Frings, Marco Bode; Michael Ballack; Olivier Neuville y Miroslav Klose.

El 15 de junio de 2002 en Seogwipo, Paraguay aplacó a Alemania durante casi todo el encuentro. Ni siquiera la lesión de Roque Santa Cruz, que debió ser cambiado por Jorge Campos antes de la media hora, alteró a la selección rojiblanca.

Incluso, Oliver Kahn negó el 0-1 con una estupenda estirada a un disparo lejano de Campos ya en el primer tiempo, sin demasiadas ocasiones. Ni para uno ni para otro equipo, con José Luis Chilavert también seguro en la portería sudamericana ante Miroslav Klose y compañía.

Protegido por los centrales Ayala, Gamarra y Cáceres, Paraguay frustró a Michael Ballack, Klose y compañía hasta el tramo final, hasta una irrupción por la banda derecha de Bernd Schneider, cuyo centro al área con la diestra lo conectó Oliver Neuville con una perfecta volea con la derecha, cruzada, sorprendente, certera e inalcanzable.

El 1-0 en el minuto 88, cuando la prórroga ya parecía el único destino posible para el duelo. Después fue expulsado con tarjeta roja Roberto Acuña, ya en el tiempo añadido.

Es uno de los precedentes entre Paraguay y Alemania. El otro corresponde al 14 de agosto de 2013 con un 3-3 en un encuentro amistoso jugado en Kaiserslautern.

Copa del mundo Paraguay Alemania
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