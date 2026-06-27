27 jun. 2026
Copa del Mundo

Un pendiente histórico de Paraguay

La Selección Paraguaya volvió a pasar a la instancia de eliminación de un Mundial por quinta ocasión, con una histórica cuota pendiente encima.

Junio 27, 2026 11:25 a. m. • 
Por Redacción D10
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Recuerdo. El Gol de Oro de Francia a Paraguay, en 1998.

Foto: Archivo

Paraguay registra nueve participaciones mundialistas en total entre 1930 y 2026, pero, hasta antes del alcanzado en esta edición, solo había pasado de la primera ronda en cuatro oportunidades.

La Albirroja pasó a segunda ronda de un Mundial en México 1986, en Francia 1998, en Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Sin embargo, la materia pendiente es ganar y llegar más lejos en el certamen.

En la última presencia mundialista el equipo paraguayo empató sin goles en los octavos de final frente a Japón, avanzando por primera vez a los cuartos de final tras la tanda de penales que se definió gracias al tiro de Óscar René Cardozo.

Antes de eso fueron tres derrotas ante Alemania por 1-0 (2002), el doloroso 1-0 por gol de oro de Francia (1998) y la goleada de Inglaterra por 3-0 (1986).

Paraguay avanzó a los dieciseisavos de final tras quedar como uno de los mejores terceros y tendrá enfrente al cuatro veces campeón del mundo, ganador del Grupo E y que tiene un plantel repleto de figuras de renombre.

¿Podrá Paraguay sacudirse y hacer un partido soñado?

Mundial FIFA 2026 Paraguay Copa del mundo
Redacción D10
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