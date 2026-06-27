Un pendiente histórico de Paraguay

Paraguay registra nueve participaciones mundialistas en total entre 1930 y 2026, pero, hasta antes del alcanzado en esta edición, solo había pasado de la primera ronda en cuatro oportunidades.

La Albirroja pasó a segunda ronda de un Mundial en México 1986, en Francia 1998, en Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Sin embargo, la materia pendiente es ganar y llegar más lejos en el certamen.

En la última presencia mundialista el equipo paraguayo empató sin goles en los octavos de final frente a Japón, avanzando por primera vez a los cuartos de final tras la tanda de penales que se definió gracias al tiro de Óscar René Cardozo.

Antes de eso fueron tres derrotas ante Alemania por 1-0 (2002), el doloroso 1-0 por gol de oro de Francia (1998) y la goleada de Inglaterra por 3-0 (1986).

Paraguay avanzó a los dieciseisavos de final tras quedar como uno de los mejores terceros y tendrá enfrente al cuatro veces campeón del mundo, ganador del Grupo E y que tiene un plantel repleto de figuras de renombre.

¿Podrá Paraguay sacudirse y hacer un partido soñado?

