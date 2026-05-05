05 may. 2026
Copa del Mundo

FIFA mantiene en el aire derechos del Mundial en India y China

La FIFA mantiene abiertas las negociaciones para la venta de los derechos de retransmisión del Mundial de 2026 en India y China, los dos países más poblados del mundo, a sólo cinco semanas de que comience el torneo el próximo 11 de junio, informaron este martes a EFE fuentes oficiales.

Mayo 05, 2026 11:19 a. m. • 
Por Redacción D10
Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Foto: AFP

El organismo rector del fútbol confirmó que, aunque ha cerrado acuerdos en más de 175 territorios, la situación en estos dos mercados asiáticos sigue sin resolverse.

“Las discusiones en China e India con respecto a la venta de derechos de medios para la Copa Mundial de la FIFA 2026 están en curso y deben permanecer confidenciales en esta etapa”, señaló la FIFA al ser consultada por EFE.

En India, la falta de un anuncio oficial coincide con un momento de reestructuración en el sector de medios tras la reciente fusión de los gigantes Reliance y Disney.

Aunque fuentes del sector apuntan a discrepancias en la valoración económica de los derecho, tras los 60 millones de dólares pagados por la edición de Catar 2022, ninguna de las partes implicadas ha confirmado hasta el momento la existencia de ofertas formales o el estado exacto de la puja.

Asimismo, el grupo Sony, otro de los actores clave en el mercado indio, ha evitado hacer comentarios públicos sobre su participación en el proceso.

En el caso de China, históricamente, la televisión estatal CCTV ha asegurado la cobertura mundialista con meses de antelación para coordinar su inventario publicitario.

China e India representaron conjuntamente el 22,6 % de todo el alcance digital global durante el Mundial de 2022. Específicamente, China generó el 49,8 % de todas las horas de visualización en plataformas digitales y sociales del pasado torneo.

Por su parte, India aportó el 2,9 % del alcance global en televisión lineal y un impacto creciente en ‘streaming’.

Mundial FIFA 2026 FIFA
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