Bélgica vs. Senegal: Paso a paso

Una Inglaterra que no ha logrado sacudirse las dudas que planean sobre sus posibilidades de llegar lejos en el Mundial tras la última victoria ante Panamá busca disipar todo recelo en el partido de dieciseisavos que la enfrenta hoy a una República del Congo sin complejos, selección que logró incomodar a Portugal y Colombia en la fase previa.
El seleccionador francés, Didier Deschamps, proyectó este martes un partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay “muy difícil” por la agresividad y la capacidad para defenderse del equipo sudamericano.
Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó sin problemas por 2-0 a Ecuador este martes y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, fase a la que regresa luego de una eliminación temprana en Catar 2022 y en la que aguarda por Inglaterra o República Democrática del Congo.
Mbappé marca, Olise dirige y Francia arrasa. El delantero del Real Madrid marcó este martes un doblete, ajustició a Suecia (3-0) y metió a Francia en los octavos de final del Mundial 2026 en los que espera Paraguay, verdugo de Alemania.