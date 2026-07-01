01 jul. 2026
Copa del Mundo

Bélgica vs. Senegal: Paso a paso

Bélgica choca con Senegal por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Julio 01, 2026 04:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 Senegal Bélgica
Redacción D10
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