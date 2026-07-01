01 jul. 2026
Copa del Mundo

Lothar Matthäus señala tensiones en Alemania tras la eliminación ante Paraguay

El exfutbolista y exentrenador alemán Lothar Matthäus apuntó a tensiones internas dentro de la selección alemana por el supuesto trato diferenciado a los familiares de los jugadores durante el Mundial como un factor que contribuyó a la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final ante Paraguay e instó a revisar la presencia de las familias en futuros torneos.

Julio 01, 2026 11:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Alemania

Alemania se fue del Mundial al caer en penales ante Paraguay.

Foto: AFP

“Hay mucho que analizar, tanto dentro como fuera del campo. Las mujeres, las familias, todo estaba ahí. Muchos titulares. No sé por qué hay que tener a todas las familias presentes desde el principio”, dijo el jugador con más partidos internacionales por Alemania en su podcast en ‘Sport Bild’.

Según sus informaciones, eso provocó discusiones internas en relación con opciones de viaje, reservas de hotel.

“Todo eso fue tema de conversación en el equipo. Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema”, aseguró el ahora comentarista deportivo, de 65 años, que describió incuso tensiones concretas dentro del equipo como, por ejemplo, que “uno se enfadaba con otro porque a uno le dejaban viajar con su madre y al otro con su mujer y sus hijos” y “los demás tenían que volar en un vuelo de línea”.

Todo eso llevó a un malestar innecesario dentro del equipo, afirmó Matthäus, para quien está claro que es necesario replantearse cómo se gestiona la presencia de las familias para futuros torneos.

“En la práctica hubo mucho revuelo, aunque no se notara hacia afuera. Pero, a pesar de todo, la atención simplemente no estaba puesta en este Mundial. Siempre era un día libre para la familia y otro día libre para la familia”, criticó.

Según Matthäus, los jugadores “no llevaban ni dos semanas en Estados Unidos y ya estaban de nuevo todas las familias allí”.

Podrían haber volado a Estados Unidos para los cuartos de final, para cuando el equipo ya hubiera logrado algo, sugirió.

Mundial FIFA 2026 Alemania Selección Paraguaya Paraguay
Redacción D10
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