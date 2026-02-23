23 feb. 2026
Fútbol Internacional

Fernando Diniz, destituido como técnico del Vasco da Gama

El exseleccionador brasileño Fernando Diniz fue destituido este domingo como técnico del Vasco da Gama, tras perder en casa, por 0-1, el partido de ida de semifinales del Campeonato Carioca frente al Fluminense.

Febrero 23, 2026 06:45 a. m. • 
Por Redacción D10
3dae77dfd203a12acc7ffc977f8adefb1db537efw.jpg

Fernando Diniz, entrenador brasileño.

Foto: EFE

“Fernando Diniz deja de ser el entrenador del equipo. Junto a él también abandonan el club los asistentes Ricardo Cobalchini y Evandro Fornari y el preparador físico Wagner Bertelli”, informó el club carioca en sus redes sociales.

El conjunto de Río de Janeiro agradeció a la comisión técnica su trabajo al frente del primer equipo y les deseó suerte en la continuación de sus carreras.

Bruno Lazaroni se hará cargo del equipo de forma interina.

Diniz, de 51 años, llegó al Vasco en mayo pasado y alcanzó la final de la Copa de Brasil 2025, que perdió ante el Corinthians.

Sin embargo, el arranque de esta temporada ha sido irregular. En el Campeonato Brasileño, el cuadro carioca aún no conoce la victoria, con una balance de dos derrotas y un empate después de tres jornadas.

Diniz, conocido como el ‘Guardiola brasileño’ por su estilo basado en la posesión, vivió su mejor campaña en 2023, cuando se proclamó campeón de la Copa Libertadores en el banquillo del Fluminense, su verdugo este domingo.

También dirigió a la selección brasileña entre 2023 y 2024, aunque fue despedido tras apenas seis partidos.

Fútbol Internacional Fernando Diniz Vasco da Gama
