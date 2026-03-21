Federico Chiesa vuelve a Italia para el repechaje

El atacante del Liverpool, campeón con la Azzurra en la Eurocopa en 2021, no juega con su equipo nacional desde la Eurocopa de 2024, donde Italia cayó en octavos de final ante Suiza.

El seleccionador Gennaro Gattuso incluyó en su convocatoria de 28 jugadores a dos jóvenes que vuelven igualmente a la Nazionale: el defensa central Giorgio Scalvini y el mediocampista Niccolò Pisilli.

El zaguero de 22 años sufrió una grave lesión de rodilla justo antes de la Eurocopa 2024. Ha jugado ocho partidos como internacional.

El volante de 21 años, por su parte, tiene un único juego con el equipo absoluto de su país, pero fue subcampeón mundial Sub-20 en 2023.

El joven defensa del Cagliari Marco Palestra, de 21 años, fue convocado por primera vez.

Italia se perdió los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. Falló en su intento de conseguir el boleto directo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, por lo que tiene que jugar esta peligrosa repesca.

En ella, Italia tendrá como primer rival a Irlanda del Norte en una semifinal en la que jugará como local, el jueves de la próxima semana en Bérgamo.

Si los italianos se clasifican, se desplazarán el 31 de marzo a Gales o Bosnia-Herzegovina, que se miden también el jueves 26.

El ganador de ese pulso del 31 de marzo conseguirá la clasificación para el Mundial.

Lista de convocados de Italia para la repesca europea del Mundial 2026:

Arqueros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City/ENG), Alex Meret (Nápoles)

Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal/ENG), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC/FRA), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles)

Mediocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle/ENG)

Atacantes: Federico Chiesa (Liverpool/ENG), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al Qadsiah/KSA), Gianluca Scamacca (Atalanta)