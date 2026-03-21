21 mar. 2026
Copa Mundial

Federico Chiesa vuelve a Italia para el repechaje

Federico Chiesa está de regreso a la convocatoria de Italia para los duelos de repesca de la zona europea para el Mundial 2026, según la lista anunciada este viernes por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Marzo 21, 2026 02:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Federico Chiesa

En la Eurocopa 2024 fue la última vez que Federico Chiesa vistió la casaca italiana.

Foto: Gentileza - Federico Chiesa

El atacante del Liverpool, campeón con la Azzurra en la Eurocopa en 2021, no juega con su equipo nacional desde la Eurocopa de 2024, donde Italia cayó en octavos de final ante Suiza.

El seleccionador Gennaro Gattuso incluyó en su convocatoria de 28 jugadores a dos jóvenes que vuelven igualmente a la Nazionale: el defensa central Giorgio Scalvini y el mediocampista Niccolò Pisilli.

El zaguero de 22 años sufrió una grave lesión de rodilla justo antes de la Eurocopa 2024. Ha jugado ocho partidos como internacional.

El volante de 21 años, por su parte, tiene un único juego con el equipo absoluto de su país, pero fue subcampeón mundial Sub-20 en 2023.

El joven defensa del Cagliari Marco Palestra, de 21 años, fue convocado por primera vez.

Italia se perdió los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. Falló en su intento de conseguir el boleto directo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, por lo que tiene que jugar esta peligrosa repesca.

En ella, Italia tendrá como primer rival a Irlanda del Norte en una semifinal en la que jugará como local, el jueves de la próxima semana en Bérgamo.

Si los italianos se clasifican, se desplazarán el 31 de marzo a Gales o Bosnia-Herzegovina, que se miden también el jueves 26.

El ganador de ese pulso del 31 de marzo conseguirá la clasificación para el Mundial.

Lista de convocados de Italia para la repesca europea del Mundial 2026:

Arqueros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City/ENG), Alex Meret (Nápoles)

Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal/ENG), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC/FRA), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles)

Mediocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle/ENG)

Atacantes: Federico Chiesa (Liverpool/ENG), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al Qadsiah/KSA), Gianluca Scamacca (Atalanta)

Italia Repesca
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rodrygo
Copa Mundial
Rodrygo, adiós al Mundial 2026
El brasileño Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada y que le hará perderse el Mundial que se disputa este verano, informa el Real Madrid en un comunicado.
Marzo 03, 2026 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
Copa Mundial
A 100 días del Mundial: Alojamientos repletos y entradas a precio de oro en EEUU
A solo 100 días de que empiece el Mundial de fútbol de Norteamérica, las once sedes de Estados Unidos se preparan para acoger la gran mayoría de los partidos con cientos de hoteles colgando el cartel de habitaciones agotadas y las páginas de reventa de entradas cobrando miles de dólares por asiento.
Marzo 03, 2026 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Rueda de prensa diaria de Claudia Sheinbaum en México
Copa Mundial
Sheinbaum reafirma que México será “sede” del Mundial tras respaldo de la FIFA
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este jueves a la FIFA por ratificar que México seguirá como sede del Mundial de Fútbol 2026, a la vez que remarcó que “México está de moda” y listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales pese a la reciente ola de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Febrero 26, 2026 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
HA44TVaXEAEl1Og (1).jpeg
Copa Mundial
Olimpia firma con prestigiosa empresa constructora
Apuntando al sueño del majestuoso estadio mundialista, Olimpia dio un gran paso con la firma del contrato con la constructora que llevará adelante la obra.
Febrero 11, 2026 01:22 p. m.
 · 
Redacción D10
AZTECA.jpg
Copa Mundial
México refuerza telecomunicaciones para el Mundial
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México anunció que trabaja con la FIFA, operadores móviles y autoridades federales y locales para garantizar la conectividad durante la Copa del Mundo 2026.
Febrero 06, 2026 10:21 a. m.
 · 
Redacción D10
COPA DEL MUNDO
Copa Mundial
El Mundial podría acelerar lavado de dinero en México
El Mundial de Fútbol, que este año se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, eleva el riesgo de que incremente el lavado de dinero en México, derivado del aumento en las transacciones y flujos financieros, según advirtió este martes la especialista Alondra de la Garza, socia de prevención de lavado de dinero en la firma financiera Salles Sainz Grant Thornton.
Febrero 04, 2026 11:19 a. m.
Carga Más