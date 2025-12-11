11 dic. 2025

Fecha establecida para la asamblea en Cerro Porteño

Cerro Porteño estableció la fecha de asamblea de elección de autoridades para el sábado 31 de enero del 2026.

Diciembre 11, 2025 07:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Último ciclo. Juan José Zapag deja el club azulgrana.

En el texto publicado en medios escritos se fijó como la primera convocatoria para las 08:00, del día sábado 24 para arrancar la asamblea.

Además, se informa que se declarará un cuarto intermedio tras la aprobación de la memoria y balance 2025, dejando la elección para el sábado 31 de enero, de 07:00 a 17:00, en el estadio azulgrana. También ese mismo día se elegirán a los demás miembros de la nueva comisión directiva.

Cerro tendrá un nuevo mandatario que reemplazará a los Zapag (Juan José y Raúl), que estuvieron por 15 años.

Redacción D10
