Fecha establecida para la asamblea en Cerro Porteño

En el texto publicado en medios escritos se fijó como la primera convocatoria para las 08:00, del día sábado 24 para arrancar la asamblea.

Además, se informa que se declarará un cuarto intermedio tras la aprobación de la memoria y balance 2025, dejando la elección para el sábado 31 de enero, de 07:00 a 17:00, en el estadio azulgrana. También ese mismo día se elegirán a los demás miembros de la nueva comisión directiva.

Cerro tendrá un nuevo mandatario que reemplazará a los Zapag (Juan José y Raúl), que estuvieron por 15 años.