10 dic. 2025
Champions League

Athletic suma un punto ante PSG y se mantiene con vida en Champions

El PSG, que no pudo con Unai Simón y el Athletic (puesto 28), logró un empate ante los vigentes campeones que le mantiene con vida de cara a la siguiente ronda.

Diciembre 10, 2025 07:41 p. m. • 
Por Redacción D10
ATHLETIC BILBAO-PSG

Paridad en España, con este punto el Athetic Club se mantiene con chances de clasificación a falta de dos fechas para la culminación de la fase de clasificación.

Foto: AFP.

El Athletic Club y el PSG han empatado sin goles en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones en un partido en el que Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.

El portero internacional se ha lucido primero con dos extraordinarias paradas en dos remates a bocajarro de Senny Mayulu (m.44 y m.49) y en un disparo cruzado de Warren Zaire-Emery (m.53) rebajando la enorme presión de un PSG arrollador tras el descanso.

El Athletic se ha repuesto y ha nivelado de nuevo el juego, aunque Simón ha vuelto a ser decisivo en un disparo de Fabián Ruiz (m.87). EFE

PSG Athletic de Bilbao
Redacción D10
