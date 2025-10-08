08 oct. 2025
Fútbol Internacional

Excampeones del mundo visitan a Bilardo

El exentrenador Salvador Bilardo, quien tiene una enfermedad neurológica, recibió la visita de sus exdirigidos en México 1986.

Octubre 08, 2025 04:30 p. m. • 
Por Redacción D10
descarga.webp

Campeones. Óscar Ruggeri, Ricardo Giusti, Sergio Batista y Jorge Burruchaga rodean a Bilardo.

FOTO: ÓSCAR RUGGERI

Una tarde de recuerdos es la que vivieron ayer algunos campeones con Argentina en el Mundial de México 1986, quienes visitaron en su residencia a quien fuera el entrenador de aquel equipo capitaneado por el fallecido Diego Armando Maradona.

Oscar Ruggeri, Ricardo Giusti, Sergio Batista y Jorge Burruchaga (este último autor del gol que le dio el trofeo a Argentina) arroparon a Bilardo, quien sufre una enfermedad neurodegenerativa, el Síndrome de Hakim-Adams.

Ruggeri, quien fue el que compartió la foto en sus redes sociales, escribió: “Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas. ¡Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna!”.

Por su parte, Burruchaga, quien también compartió la foto, se expresó en los siguientes términos: “Visitando a Carlos. Qué lindo verte maestro”.

Bilardo también condujo a la Argentina al subcampeonato de Italia 1990, en la que Alemania vengó la final perdida cuatro años antes.

Argentina México
Redacción D10
