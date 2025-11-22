22 nov. 2025
Barcelona celebra la vuelta a casa con contundencia

Barcelona celebró este sábado la reapertura del Spotify Camp Nou tras 909 días de exilio en Montjuïc con una victoria frente al Athletic Club, gracias a la contundencia que los goles de Robert Lewandowski y Fermín López, y un doblete Ferran Torres, reflejaron en el marcador (4-0).

Noviembre 22, 2025 06:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Barcelona venció a Athletic de Bilbao en La Liga de España.

El equipo entrenado por Hansi Flick volvió del parón internacional con la intensidad y el colmillo que ya mostró en Vigo, y venció en el cuerpo a cuerpo a uno de los equipos más físicos del campeonato, con la actuación destacada en la medular de Fermín López, goleador en su partido 100, y de Eric Garcia, imperial e instigador de dos tantos con sendos robos en terreno enemigo.

Por su parte, el Athletic trató de apretar al Barcelona y tanteó el empate al filo del descanso, pero sufrió la efectividad azulgrana y se vio lastrado por la expulsión de Sancet, por roja directa y con 3-0 en el marcador (min.59), por una entrada sobre Fermín, en un duelo que supuso la reaparición de Joan García y Raphinha tras dos meses de baja, y situó a los azulgranas en el liderato de forma provisional.

Con la baja de última hora de Marcus Rashford por una gripe, Flick completó la delantera con Ferran y, ante las ausencias del sancionado De Jong y el lesionado Pedri en la medular, adelantó a Eric al puesto de pivote y eligió a Gerard Martín como pareja Pau Cubarsí, ambos guardianes de Joan Garcia.

En cambio, Valverde se inclinó por Unai Gómez en punta y recuperó en la mediapunta a Oihan Sancet, socio preferente de Nico Williams, la gran esperanza visitante y el más pitado por la afición local.

Fiel a su estilo, el Athletic salió a buscar al Barça, con las filas juntas y la defensa en la línea divisoria, una estrategia valiente que los azulgranas, agresivos y afilados en el pase desde el inicio, descifraron para plantarse ante Unai Simón en dos ocasiones.

A la tercera, tras un robo de Eric en la frontal del área rival, Lewandowski estrenó el marcador con un zurdazo ajustado a la cepa del primer poste que sorprendió al arquero visitante (1-0, min.5).

El primer gol en el renovado Spotify Camp Nou, que coreó el nombre de Leo Messi en el minuto 10, inauguró un nuevo partido, más parejo. El Athletic se estiró, amenazó en un chut desviado de Nico Williams y ajustó la presión.

El Barça perdió fluidez, pero volvió a crecer gracias al dominio en los duelos, faceta donde los rojiblancos suelen imperar. Eric y Fermín se adueñaron de la zona ancha, los de Flick se asentaron en campo rival y casi llegó el 2-0. Ferran respondió con un pase picado al desmarque de Fermín, repelido en su remate por la rápida salida de Unai Simón, y Dani Olmo no acertó a dirigir el rechace en el arco.

Tras este fogonazo llegó un tanto anulado de Ferran por un claro fuera de fuego, y paulatinamente el Athletic ganó solidez en la presión, recuperó balones en la medular y por poco no empató a la carrera en dos intentos de Unai Gómez y un tercero de Nico Williams.

Justo en ese momento, con los de Valverde volcados en busca del gol, llegó el 2-0 en un contraataque servido por Lamine Yamal, que encontró con el exterior de la bota izquierda la carrera de Ferran, algo afortunado en la definición, que Unai Simón rozó sin éxito (2-0, min.45+3).

Reforzado por el resultado, el Barça entró mejor al segundo acto y Fermín Lopez, solo ante la portería tras otro robo de Eric frente al área, marcó el 3-0 (min.48). Y la estocada definitiva llegó al filo de la hora de juego, con una dura entrada de Sancet sobre Fermín que el colegiado, a instancias del VAR, sancionó con tarjeta roja.

Todo parecía sentenciado, y Valverde refrescó al equipo con Rego, Navarro y Guruzeta por De Galarreta, Nico y Unai Gómez, y Flick, que reservó a Balde al descanso dando entrada a Araujo, introdujo a Dro y Casadó por Lewandowski y Fermín.

Se sucedieron los cambios y el Barcelona, salvo en dos remates de Vivian en sendos saques de esquina, gobernó el encuentro a placer, alentado los “olés” de la grada, que dedicó una gran ovación a Eric al sustituido por Bernal, aunque el nombre más coreado de la noche fue el de Raphinha.

El brasileño rozó la escuadra en su primera intervención y Lamine, que se topó con Unai Simón poco después, sirvió la sentencia con un pase largo que Ferran Torres no desaprovechó en el mano a mano (4-0, min.90).

Con este resultado, coronado con un espectáculo de música y fuegos artificiales tras el pitido final, el Barça sumó tres puntos que le sitúan líder del campeonato por la diferencia general de goles a la espera de que el Real Madrid juegue este domingo contra el Elche.

Ficha técnica:

4 - Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde (Araujo, min.46); Fermín (Casadó, min.64), Eric (Marc Bernal, min.74), Dani Olmo (Raphinha, min.81); Lamine Yamal, Lewandowski (Dro, min.64) y Ferran.

0 - Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta (Rego, min.55), Jaureguizar (Vesga min.68); Berenguer (Adama, min.68) Sancet, Nico Williams (Robert Navarro, min.55); Unai Gómez (Guruceta, min.55).

Goles: 1-0, min.5: Lewandowski. 2-0, min.45+3: Ferran Torres. 3-0, min.48: Fermín López. 4-0, min.90: Ferran Torres.

Árbitro: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó a De Galarreta (min.43), Gorosabel (min.73), y expulsó con roja directa a Sancet (min.54).

Incidencias: partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.157 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. EFE

Barcelona Camp Nou España
Redacción D10
