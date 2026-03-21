Everton ahonda en el mal momento del Chelsea

El Chelsea, inmerso en la pelea por los puestos europeos, se queda sexto, a un punto del Liverpool, quinto clasificado, mientras que el Everton asciende a la séptima plaza, a solo dos puntos del conjunto dirigido por Liam Rosenior.

Los locales se adelantaron en el marcador a la media hora de juego gracias a un pase al hueco de James Garner, convocado con Inglaterra, que Beto, aprovechando la indecisión de Robert Sánchez en la salida, definió con un sutil toque.

Ya en la segunda parte, el brasileño volvió a superar al guardameta español, que no estuvo acertado al no poder blocar el balón, permitiendo que este terminara cruzando la línea de gol.

A falta de cuarto de hora, Iliman Ndiaye sentenció el duelo con un disparo a la escuadra tras una rápida acción iniciada por Jordan Pickford y prolongada por Beto, que se impuso a su marcador.

El partido comenzó con un ritmo bajo en el que el conjunto londinense tomó muchos riesgos en la salida de balón y estuvo cerca de pagarlo caro cuando Beto casi roba el esférico a Sánchez y en otra recuperación, el disparo de Kiernan Dewsbury-Hall fue rechazado por la defensa visitante.

Con el paso de los minutos, los de Rosenior dieron un paso al frente y Joao Pedro comenzó a generar peligro con dos remates que fueron detenidos por Pickford, aunque en el mejor momento de los ‘blues’ llegó el primer tanto del Everton.

El partido pudo cambiar poco después, pero Pickford protagonizó una de las paradas de la temporada al desviar con una mano un disparo a bocajarro de Enzo.

Antes del descanso, el Chelsea siguió dominando la posesión, pero sin traducirla en ocasiones claras.

Tras el paso por vestuarios, Rosenior movió el banquillo y dio entrada a Alejandro Garnacho, que realizó una actuación notable.

En sus botas nació la ocasión más clara para los visitantes, aunque nuevamente Pickford se impuso a Enzo

Sin embargo, en otro momento favorable para los ‘blues’, el Everton amplió la ventaja tras una jugada rápida en la que Ndiaye recuperó el balón y asistió a Beto, que definió con potencia ante un Sánchez poco acertado.

El técnico de los ‘blues’ también introdujo a Estevao, que regresaba tras perderse los últimos siete encuentros por lesión, y el brasileño estrelló un saque de esquina en el larguero.

A quince minutos para el final, el conjunto dirigido por David Moyes cerró el triunfo con una acción iniciada por Pickford, prolongada por Beto y culminada por Ndiaye.

Con esta victoria, el Everton se coloca séptimo con 46 puntos, a dos del Chelsea, que cuenta con 48 unidades.

- Ficha técnica:

3 - Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil (Branthwaite, m.75), Dewsbury-Hall (Iroegbunam, m.89), Ndiaye (Rohi, m.89); Beto (Barry, m.81).

0- Chelsea: Sánchez; Gusto (Garnacho, m.46), Fofana, Hato, Cucurella; Lavia (Andrey Santos, m.57), Caicedo (Adarabioyo, m.78); Palmer, Enzo, Neto (Estevao, m.70); Joao Pedro (Delap, m.78)

Goles: 1-0, m.33: Beto; 2-0, m.62: Beto; 3-0, m.76: Ndiaye.

Árbitro: Sam Barrot. Mostro tarjeta amarilla a Garnacho (m.69) y Fofana (m.87) por parte del Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de la Premier League disputado en el Hill Dickinson Stadium (Liverpool).