13 may. 2026
Fútbol Internacional

Sevilla acaricia la permanencia tras remontar al Villarreal

El Sevilla acaricia la permanencia en Primera División tras remontar ante el Villarreal un partido en el que llegó a ir perdiendo 2-0 tras los primeros minutos y en el que impuso su mayor necesidad a la del rival.

Mayo 13, 2026 04:32 p. m.
FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-SEVILLA

Enorme victoria del Sevilla.

JOSE JORDAN/AFP

El conjunto de Luis García Plaza, que suma su tercer triunfo consecutivo, aprovechó la relajación del Villarreal, sin más objetivo que asegurar la tercera plaza, para equilibrar el partido antes del descanso y, en la segunda parte, asestar el golpe definitivo por medio de Akor Adams.

El encuentro arrancó a un ritmo lento, con un Villarreal con escasa motivación y un Sevilla demasiado timorato. Sin embargo, bastó una conexión del tridente ofensivo castellonense para agitar el partido.

Gerard Moreno recibió una asistencia de Mikautadze y, tras un gran control, batió la meta sevillista con un disparo suave y colocado.

El Sevilla acusó el impacto y el Villarreal aprovechó la inercia para trenzar una gran jugada de ataque que culminó el propio Mikautadze, tras pase de Moleiro, para marcar a puerta vacía.

En apenas 20 minutos, el partido se le puso completamente de cara al Villarreal, que encontró su guion preferido para sacar a relucir sus virtudes al contragolpe.

El Sevilla, con el partido cuesta arriba, abandonó la posesión contemplativa y adelantó líneas, provocando el colapso del centro del campo del Villarreal.

Oso, el jugador más incisivo del primer acto, metió de lleno al Sevilla en el partido con un extraordinario tanto. El alicantino realizó un espectacular control orientado, recortó al central y superó a Tenas con un remate ajustado.

El gol espoleó al Sevilla ante un Villarreal sin intensidad y desconectado del juego. El conjunto de Luis García se adueñó del balón, percutió por las bandas y encontró, en el tiempo añadido, el premio a su insistencia con un gran disparo de Kike Salas.

El Villarreal se desperezó ligeramente en el inicio del segundo tiempo e intentó recuperar el hilo del partido ante un Sevilla intenso que siguió amenazando en ataque por el costado de Oso.

Marcelino intentó renovar la energía de su equipo con la entrada de Partey y Buchanan, pero siguió siendo el Sevilla el que escoraba el partido hacia el área de Tenas, al que amenazó con un disparo centrado de Maupay.

El Sevilla culminó la remontada a 20 minutos del final con un espectacular gol del nigeriano Akor Adams, que sorprendió a la defensa del Villarreal con un potente lanzamiento a la escuadra de Tenas.

Al equipo de Marcelino le entraron de repente las urgencias e intentó activarse ante un Sevilla que dio un paso atrás para proteger la ventaja.

El Villarreal, más por obligación que por juego, rondó el área sevillista con insistencia y tuvo su opción de empatar en un disparo de Pau Navarro que sacó bajo palos Carmona con la cabeza.

En los últimos minutos, el Sevilla tiró de oficio para congelar el juego y dejar pasar el crono ante un Villarreal apático que ya no supo encontrar argumentos para volver a activarse.

Ficha técnica:

2.- Villarreal: Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza, Pépé (Buchanan, min. 60), Parejo (Comesaña, min. 69), Gueye (Partey, min. 60), Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze (Ayoze, min. 69).

3.- Sevilla: Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow (Gudelj, min. 86), Vargas (Juanlu, min. 69), Oso; Akor Adams (Castrin, min. 86) y Maupay (Alexis, min. 70).

Goles: 1-0, min. 13: Gerard Moreno. 2-0, min. 20: Mikautadze. 2-1, min. 36: Oso. 2-2, min. 45+2: Kike Salas. 2-3, min. 71: Akor Adams.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Ayoze y Renato Veiga por el Villarreal, y a Carmona por el Sevilla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 36 de la Liga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 17.325 espectadores. EFE

España Villarreal Sevilla
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