13 may. 2026
Fútbol Internacional

Inter, campeón de la Copa Italia

Apenas 35 minutos duró la final de la Copa de Italia, sentenciada en ese tiempo por el Inter de Milán con los dos goles de Marusic en propia puerta y Lautaro Martínez.

Mayo 13, 2026 06:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jugadores del Inter celebran un gol ante Lazio.

FOTO: EFE

Apenas 35 minutos duró la final de la Copa de Italia, sentenciada en ese tiempo por el Inter de Milán con los dos goles de Marusic en propia puerta y Lautaro Martínez, entre los errores defensivos del Lazio, para culminar el ‘doblete’ del campeón de la Serie A (0-2).

Al Inter le bastó con aprovechar los defectos de su adversario. No necesitó más para llevar la final hacia su terreno con la naturalidad y la superioridad que ya se presuponía la diferencia de nivel en este caso ejercicio entre el conjunto ‘neroazzurro’ y el celeste, el noveno en la liga y el finalista frustrado este miércoles.

La décima Copa de Italia del Inter empezó en el minuto 14. Ya había cabeceado instantes antes Lautaro fuera del marco rival. Un saque de esquina rompió el encuentro, con el desafortunado despeje de Marusic, que se remató contra su propia portería tras un balón peinado por Marcus Thuram. La primera concesión, el primer gol, el primer impulso para el favorito.

El segundo surgió de un error de Nuno Tavares, que perdió el balón ante Dumfries, cuyo avance y centro lo remachó a portería vacía Lautaro Martínez para agrandar la diferencia para el Inter, que se sentía cómodo, en ventaja, sin apenas apuros más allá de las tempranas amarillas de Bisseck y Bastoni, dos de sus tres centrales, cuando apenas se había disputado cuarto de hora.

No lo aprovechó el Lazio, que nunca desistió. Siempre fue hacia adelante, con la esperanza de reducir una ventaja tan importante en una final, entre el avance del tiempo y las contadas ocasiones, pero sin la pegada que sí demostró su rival. Tan decisiva como es en encuentros tan pendientes de los detalles.

Josef Martínez fue entonces quien privó a Dia y al Lazio del 1-2. La cara del portero entró en acción entonces para sostener el camino del Inter hacia el título, desafiado en el tramo final por la incursión en el terreno de Pedro, el último recurso al que acudió el conjunto celeste para alterar una final decidida en los primeros 35 minutos.

Las paradas puntuales de Josef Martínez apagaron cualquier intento del Lazio, con la tensión final de una entrada de Pedro sobre Dimarco, con amago de tangana.

Ficha técnica:

0 – Lazio: Motta; Marusic (Lazzari, m. 72), Gila, Romagnoli, Tavares; Basic (Pedro, m. 78), Patric (Rovella,m. 46), Taylor; Isaksen (Cancellieri, m. 66), Noslin y Zaccagni (Dia, m. 72).

2 – Inter: Josef Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni (Carlos Augusto, m. 77); Dumfries (Luis Henrique, m. 68), Barella, Zielinski, Sucic (Mhkitaryan, m. 68), Dimarco; Thuram (Diouf, m. 82) y Lautaro Martínez (Bonny, m. 77).

Goles: 0-1, m. 14: Marusic, en propia puerta. 0-2, m. 35: Lautaro Martínez.

Árbitro: Marco Guida. Amonestó con tarjeta amarilla a Gila (m. 38) y Pedro (m. 85), por el Lazio, y a Bisseck (m. 7), Bastoni (m. 16), Barella (m. 85) y Dimarco (m. 85), por el Inter.

Incidencias: final de la Copa de Italia, disputada en el estadio Olímpico de Roma ante unos 70.000 espectadores. EFE

Copa Italia Inter Lazio
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