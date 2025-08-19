Estudiantes saldrá a proponer, según Domínguez

El técnico de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, habló en conferencia de prensa en la previa al lance de revancha de octavos de final de la Libertadores frente a Cerro Porteño. El argentino presagia un típico partido de Copa, pero en el que saldrán a proponer para pasar de ronda.

“Sabemos que son diferentes estos partidos. No hay pasado mañana. Hay que saber jugarlo, hacer las cosas que debemos hacer y buscar ir a ganar el partido. Una forma de cerrar la llave es ir a buscar al rival, proponer lo que queremos”, tiró Domínguez.

“Va a ser un partido disputado, lo tenemos que llevar al ritmo que queremos. Nosotros tenemos que imponer un ritmo de juego y lo tenemos que proponer. Va a depender de lo que ofrezcamos para poder pasar la llave”, agregó.

Estudiantes de La Plata llega a este partido con una ventaja importante conseguida en la ida en Barrio Obrero. El cuadro argentino se impuso por 0-1 de visitante gracias al gol de penal convertido por Santiago Ascacibar.

