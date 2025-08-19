19 ago. 2025
Fútbol Internacional

Estudiantes saldrá a proponer, según Domínguez

Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, contó que el equipo pincharrata saldrá a buscar el partido para cerrar la llave ante Cerro Porteño.

Agosto 19, 2025 01:11 p. m. • 
Por Redacción D10
GyaaNeaXMAA3tIn.jpeg

El DT Domínguez da indicaciones durante la práctica.

Foto: @EdelpOficial

El técnico de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, habló en conferencia de prensa en la previa al lance de revancha de octavos de final de la Libertadores frente a Cerro Porteño. El argentino presagia un típico partido de Copa, pero en el que saldrán a proponer para pasar de ronda.

“Sabemos que son diferentes estos partidos. No hay pasado mañana. Hay que saber jugarlo, hacer las cosas que debemos hacer y buscar ir a ganar el partido. Una forma de cerrar la llave es ir a buscar al rival, proponer lo que queremos”, tiró Domínguez.

“Va a ser un partido disputado, lo tenemos que llevar al ritmo que queremos. Nosotros tenemos que imponer un ritmo de juego y lo tenemos que proponer. Va a depender de lo que ofrezcamos para poder pasar la llave”, agregó.

Estudiantes de La Plata llega a este partido con una ventaja importante conseguida en la ida en Barrio Obrero. El cuadro argentino se impuso por 0-1 de visitante gracias al gol de penal convertido por Santiago Ascacibar.

