29 abr. 2026
Fútbol Internacional

Esteban Andrada, suspendido 13 partidos por el puñetazo a Pulido

El argentino Esteban Andrada, guardameta del Zaragoza, ha sido sancionado con trece partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), disputado el pasado domingo.

Abril 29, 2026 10:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Esteban Andrada

Esteban Andrada le propinó un golpe a Jorge Pulido.

Foto: Gentileza - As

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le impone un encuentro de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión y doce en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1).

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 99, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara, momento en el que hubo una multitudinaria tángana entre los jugadores en un final caótico que se saldó con varias tarjetas y más expulsiones.

Según el Comité, que no recibió alegación alguna por parte del Zaragoza, decidió imponer la sanción en grado máximo por todas las circunstancias que concurrieron en la acción del argentino, que según relata, no depuso su actitud y mantuvo su ánimo confrontativo, al margen de la fuerza excesiva de su acción, el daño causado (hematoma en el pómulo izquierdo), la necesidad de intervención de las Fuerzas de Seguridad y “la imagen proyectada que trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad de los participantes”.

Esteban Andrada
Redacción D10
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