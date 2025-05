“Es un momento dulce”, dice Daher

“Es un momento dulce, ciertamente. Estamos todos muy optimistas, pero cautos; tenemos un plantel muy joven, con equilibrio emocional que nos permite ir progresando en madurez y eficacia”, señaló en Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Consciente. El titular aurinegro dijo que tienen que “ser pacientes para ver los resultados” y se mostró consciente de que están por buen camino para lograrlo, tanto en el torneo Apertura como en la Copa Sudamericana, pero todavía no lograron los objetivos.

“Todavía no llegamos a nada, esto es motivante, merece el entusiasmo de todos los que estamos adentro y de los que están afuera también, pero no hay que engañarse, nosotros no llegamos todavía, tenemos que estar conscientes de que nos falta todavía un tramo muy importante”, señaló Daher.

Difícil. Por último, se refirió al duelo en Potosí, “que no será nada fácil”, aunque confía en la mano del técnico. “La idea de Chiqui es poner todo cuanto se pueda, estoy seguro de que hará los retoques que sean necesarios y convenientes. Todos están en buena forma”, finalizó.