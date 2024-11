Entradas canceladas y aclaración de Conmebol

La mañana de este viernes se vio sacudida no solo por la llegada masiva de aficionados al país para la final de la Copa Sudamericana que será este sábado a las 17.00 en el estadio de La Nueva Olla de Barrio Obrero, sino por una determinación de la Conmebol.

La entidad lanzó un comunicado en el que explicaba la forma en la que los hinchas deberán gestionar sus accesos digitales, pero también de la cancelación de las compras que fueron realizados en los sectores no correspondidos.

“Los aficionados que adquirieron entradas de categoría 3, no podrán ingresar al sector sur (sector exclusivo de Cruzeiro) si no son portadores de un CPF (Registro de Contribuyente Individual de Brasil), ni al sector norte (sector exclusivo de Racing) si no cuentan con un DNI argentino. En el caso del incumplimiento, su entrada será cancelada y no podrán ingresar al estadio”, expresa el documento.

👀 Lo qué hay que saber de las entradas digitales para ingresar a la Final de la CONMEBOL #Sudamericana de este sábado: https://t.co/G3b8lNcoip pic.twitter.com/9WYbm1zBqt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2024

En las redes comenzaron a aparecer comentarios de hinchas cuyos accesos fueron cancelados, pidiendo mediación para que sean reubicados en otros sectores.

INGRESO. Por otra parte, la cuenta de la Copa Sudamericana indicó cuales serán los caminos deberán tomar las hinchadas para acceder sus sectores al tiempo de indicar que los portones de Barrio Obrero se abrirán a las 13.00.