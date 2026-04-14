Por Monumental 1080 AM y con El Relato que Emociona

La Copa del Mundo más grande de la historia, la del 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, tendrá una cobertura que estará a su altura, a través de Radio Monumental 1080 AM.

El anuncio de El Relato que Emociona, que estará bajo la dirección del número 1 de las transmisiones deportivas en nuestro país, Arturo Máximo Rubin, se hizo oficial esta noche por las pantallas de Telefuturo durante el bloque deportivo.

El Comandante estará respaldado por un equipo de primera en todas sus líneas, como exige la edición 23 de la competencia ecuménica.

De esta manera, en Monumental vas a vivir y seguir el Mundial más emocionante, más a lo grande, ya que el verdadero espectáculo no solo está en la cancha, sino en cómo te lo relatan y cuentan.

“No hace falta ver el partido para vivirlo intensamente, porque el relato puede incluso transmitir más emoción que la imagen. Con esta gran apuesta, la comunidad Monumental sigue generando información y ahora, también, emociones. El Mundial es emoción, el Mundial es Monumental”, remarcan.

Durante 38 días seguidos, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, la radio líder será un jugador insustituible, acompañando a la Albirroja en la gran cita que reunirá a 48 equipos nacionales, que buscarán hacer una historia como la Monumental 1080 AM.