05 jun. 2026
Copa del Mundo

Se retrasa la despedida: Paraguay-Nicaragua arrancará a las 19:45

El partido de despedida de la Selección Paraguaya ante Nicaragua cambió su hora de inicio: finalmente arrancará a las 19:45 en el Defensores del Chaco.

Junio 05, 2026 06:16 p. m.
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Julio Enciso a su salida de la concentración.

La fiesta está lista en el estadio Defensores del Chaco, pero el inicio del amistoso entre Paraguay y Nicaragua tendrá una modificación de último momento. El encuentro, que servirá como despedida oficial de la Albirroja ante su público antes de emprender viaje rumbo al Mundial 2026, comenzará finalmente a las 19:45, media hora más tarde de lo previsto.

Inicialmente, el compromiso estaba programado para las 19:15, pero la organización confirmó el retraso de 30 minutos. De esta manera, los miles de aficionados que colmarán las gradas tendrán que esperar un poco más para ver en acción al equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

La expectativa es enorme. Desde tempranas horas, los alrededores del estadio se tiñeron de rojo, blanco y azul, mientras que una multitud acompañó a la selección desde el Centro de Alto Rendimiento de Ypané hasta Sajonia en una extensa caravana cargada de emoción y orgullo.

Además del partido, la noche tendrá un fuerte componente sentimental. La afición prepara un imponente mosaico en las plateas para homenajear a los jugadores, que disputarán su último encuentro en suelo paraguayo antes de afrontar la máxima cita del fútbol mundial.

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y el pueblo paraguayo quiere despedir a su selección con una verdadera fiesta. Hoy, más que un amistoso, será una noche de reencuentro entre la Albirroja y su gente.

Selección Paraguaya Albirroja Paraguay
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