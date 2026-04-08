En Lima arranca la ilusión azulgrana

Cerro Porteño abre frente hoy miércoles en el campo internacional, con su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, chocando en la ciudad de Lima, Perú, contra el Sporting Cristal.

El compromiso será en el estadio del Callao, a partir de las 23:00. El Ciclón buscará dar un primer paso en la competencia, en la segunda presentación del DT Ariel Holan, que ganó en su debut en el plano local, para arribar con confianza.

El Azulgrana tiene dos bajas, la del lateral derecho Fabricio Domínguez y del atacante Ignacio Aliseda. Sin embargo, la gran novedad es la aparición de Juan Manuel Iturbe, que superó la lesión y volvió a la convocatoria.

En cuanto al equipo incaico, que había eliminado en la fase 2 al 2 de Mayo, también presenta variantes en la conducción, ya que fue destituido el brasilero Paulo Autuori, siendo reemplazado por su compatriota Zé Ricardo, que dirigirá por primera vez a Cristal.

CIFRA. 1-0 Fue el último triunfo de Cerro Porteño ante Cristal, de visitante jugando en Lima en la Copa del año 2025.