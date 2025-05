En la V, dolidos por el cambio

“‘Estoy muy dolido por hacer una inversión cercana a los 2 millones de dólares y luego que no te dejen jugar. Demostramos que somos un club serio y no podemos jugar en nuestro estadio, el día de mañana no vamos a poder jugar ante Olimpia allí, igualmente”, dijo el dirigente a la 1080 AM.

La APF confirmó que David Ojeda dirigirá Ameliano vs. Cerro, partido que, finalmente, se jugará en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

CIFRA. 6 goles tiene marcados Iván Valdez en el Apertura; el ofensivo marcó un doblete en la anterior fecha vs. Guaraní.