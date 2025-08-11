11 ago. 2025
Sportivo Ameliano

Ameliano extendió su racha negativa

Sportivo Ameliano experimentó una nueva caída en el campeonato y ya lleva seis partidos sin conocer de victorias. Un total de cinco derrotas y un empate.

Agosto 11, 2025 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
GxxqpK0WoAAWOcP.jpeg

Ameliano encadenó una seguidilla de malos resultados.

Foto: Prensa - Ameliano

La V Azulada por la fecha 7, enfrentó al Gral. Caballero al que estaba ganando por 2-0 en la primera fracción; sin embargo, en la complementaria el rival dio vuelta el marcador para el 3-2.

El estratega de Ameliano, Humberto García, en charla con Ultima Hora brindó detalles del tropiezo en Mallorquín. “Se nos escapó de las manos después de un primer tiempo muy bueno; otorgamos espacios en el complemento y eso supieron aprovechar. Ahora nos toca trabajar en la semana para revertir esta situación que comienza a preocupar”, expresó el DT.

Sportivo Ameliano Torneo Clausura Fútbol Internacional
Redacción D10
