En Inglaterra alucinan con el paraguayo Diego Gómez

“Sabíamos que tiene un tiro espectacular, pero hoy lo ha demostrado en el campo”, dijo Fabian Huerzler, técnico del Brighton, después del 0-6 que les clasificó a los octavos de final de la Copa de la Liga.

“Estamos muy contentos por él porque siempre practica esto. Ahora tiene que seguir trabajando, seguir mejorando como hace cada día. Estoy encantado con él”, añadió sobre el centrocampista de 22 años al que ya todo el mundo conoce en Inglaterra.

Llegado el enero pasado procedente de Miami por poco más de 10 millones de euros, Diego Gómez ha jugado apenas 25 encuentros entre todas las competiciones en estos nueve meses, pero ha maquillado mucho sus estadísticas con estos cuatro goles, que se suman al que le hizo al Oxford United en la anterior ronda de la copa y al que le marcó al Tottenham Hotspur en la recta final de la pasada temporada.

Gómez es otra muestra del talento de la dirección deportiva del Brighton, siempre capaz de encontrar talento sudamericano antes de que explote, como fue el caso de Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister y Julio Enciso, que precisamente se crio en Libertad, la misma cantera de la que procede Diego Gómez.

El Inter de Miami pagó 4 millones de euros por él en el verano de 2023, se convirtió en un titular habitual en el equipo de Leo Messi y cimentó su presencia en la selección absoluta, con la que debutó en 2022 y con la que ya ha jugado 17 partidos, clasificándose para el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

“Es un gran talento. Sus goles nos han ayudado mucho a asentarnos en el partido, especialmente en la segunda parte cuando hemos jugado un gran fútbol y creado muchas ocasiones. Ayer en el entrenamiento marcaron goles muy buenos y estábamos bromeando que Diego tenía que repetirlo hoy”, agregó Huerzler.

Sus goles en la Copa de la Liga, siendo el segundo y tercero candidatos a mejores tantos de la temporada de los ‘Seagulls’ ya le han guardado un hueco en la historia. Ningún futbolista paraguayo marcaba un ‘hat trick’ en Inglatera desde que lo hiciera Roque Santa Cruz en 2007 cuando militaba en el Blackburn Rovers.

Además, se ha convertido en el duodécimo centrocampista en este siglo en marcar cuatro goles en Premier League, Copa de la Liga o FA Cup. En la lista hay nombres como Cole Palmer y Frank Lampard, que lo han hecho en dos ocasiones, y Kevin de Bruyne.

Los que mejor le conocen destacan su actitud hacia este deporte y su amor por él, así como la pasión que desprende al hablar de ello.

Huerzler, en su llegada al Brighton, habló de su “deseo por darlo todo el club”, al verlo jugar con Paraguay y con el Inter de Miami. “Va a ser un gran reto para él, pero lo integraremos de la mejor manera posible”.

Y qué manera de hacerlo. Diego Gómez ya apunta a ser el próximo gran diamante que pulan en el sur de Inglaterra.