En Cerro Proteño hay plantel completo a disposición del DT

El entrenador Diego Martínez cuenta con plantel completo, ya que trabajan con normalidad Gastón Giménez, Cecilio Domínguez y Francisco Da Costa, ausentes en el último juego del Apertura. El Ciclón no variaría en su esquema, repitiendo su tradicional sistema de 4-3-3.

La movilización más importante se cumple hoy, buscando definir al equipo que arrancará de titular.

FRETES ESTÁ MOLESTO. Walter Fretes, ex jugador y campeón con Cerro Porteño, refirió en conversación con FALG (1080 AM): “Para nosotros los cerristas es algo molestoso esta racha sin victorias como local, ya que en tu casa siempre tenés que ganar”.

Haciendo un paralelismo con lo que fue años atrás, Fretes planteó: “Hoy hay más paciencia; antes, con nosotros no había tanta paciencia; al primer error ya nos cuestionaban”. Agregando que “casi todos los partidos están fallando los jugadores, Cerro perdió la mística. No estamos jugando bien y no salimos campeones; es una deuda muy importante que se prolonga por parte del equipo, y eso hay que empezar a cortar”.