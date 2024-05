Empoderar a las niñas a través del fútbol

Fabiola Ayala, jugadora y autora del libro “Pase sin Recepción”, en la que retrata la situación del fútbol femenino en Sudamérica, anunció que abrirá las puertas de su academia el próximo 7 de mayo para instruir a niñas desde los 5 años en adelante con la misión de colaborar en la formación futbolística y empoderamiento de las niñas desde sus primeros pasos.

“La idea principal de la academia es formar a las niñas, empoderar y fortalecer la mente para cuando lleguen a la Primera División o cuando sean grandes no se dejen pisotear por nadie, porque ser mujer y ser futbolista es muy complicado en Paraguay”, expuso a Última Hora.

CAMBIOS DESDE PRIMEROS PASOS

Fabiola Ayala busca provocar cambios en las bases del fútbol femenino. Foto: Gentileza

Esta iniciativa ya fue implementada en su momento en Puerto Elsa, ciudad fronteriza con Argentina, de donde proviene, en donde ayudaba a niñas de escasos recursos a tener la oportunidad de aprender y crecer a través de este deporte. “Vamos a tener asistencia psicológica y coach deportivo, la idea es fortalecer la mente y empoderar a la mujer”, remarcó.

La iniciativa es bastante pretenciosa, ya que busca también fomentar valores como la lectura, a fin de enriquecer más la formación física, técnica y táctica de las pequeñas atletas. “Mi idea ahora es tener una base sólida en Asunción y después distribuir a otras regiones del país”, comentó la actual entrenadora de las categorías Sub 14 y 16 en Cerro Porteño.

Ayala Tandi, actualmente en la última etapa de su recuperación de la rotura de ligamentos cruzados, busca infundir “un futbol diferente” y verter a favor de las nuevas generaciones su experiencia de vida recogida en Paraguay, Chile, Ecuador, Argentina, España y Perú.

“Quiero transmitir experiencias de vida y también inculcar la lectura. A mí no me gustaba leer, pero cuando empecé a salir afuera me encariñé con la lectura y hasta llegué a escribir un libro, porque un niño que lee será un adulto que piensa”, enfatizó.

Fabiola Ayala durante la presentación de su libro en Perú. Foto: Gentileza

La paraguaya, a quien que “le tocó la peor etapa del fútbol femenino”, si bien ahora ya puede vivir enteramente de esta profesión, debido a mejores contratos y sueldos, ve como necesaria la transformación de paradigma para que las niñas “puedan desenvolverse mejor en otras instancias de la vida”.

El profesional uruguayo Juan Andrés Passeggi formará parte de este proyecto. “Es un ex jugador y con experiencia de 30 años como entrenador en Uruguay, Italia y Brasil, entre otros países. Tiene la capacidad y los conocimientos suficientes para trabajar en esto”, manifestó.

Las clases se desarrollarán los días martes y jueves, de 18:00 a 19:00, en el Complejo Tavarelli, ubicado entre la Av. Brasilia y Mayor Otaño, en Asunción.

TRAYECTORIA. Fabiola Ayala, de 30 años de edad, pasó por Olimpia, Cerro Porteño y fue mundialista con la Selección Paraguaya Sub 20 en Canadá 2014. Además, jugó en clubes de Argentina, Brasil, España, Chile, Ecuador y últimamente estuvo en Perú, en filas del Universitario, con el que se consagró campeón.