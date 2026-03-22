El Tottenham Hotspur sigue siendo un drama

Beneficiados por al derrota del West Ham United, el equipo del norte de Londres, que cayó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, prolongó su mala dinámica.

Antes del descanso, los visitantes se adelantaron gracias a un gol del brasileño Igor Jesus, que remató solo al segundo palo tras un saque de esquina botado por Neco Williams.

Tras la reanudación, el Nottingham Forest volvió a golpear después de una gran jugada individual Callum Hudson-Odoi que fue culminada por Morgan Gibbs-White.

En los últimos instantes del duelo, Taiwo Awoniyi colocó el tercero en el marcador ante el asombro de la grada local, que pitó de forma sonora a los suyos.

A falta de siete jornadas para el final, los ‘Spurs’ se quedan al borde de los puestos de descenso, mientras que el Nottingham Forest da un paso hacia delante y tienen una ventaja de tres puntos respecto a la zona peligrosa.