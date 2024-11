“El torneo tiene una mediocridad espantosa”

Siempre con postura crítica, esta vez, Cacavelos se puso de acuerdo con lo planteado por el presidente aurinegro, Emilio Daher, y las notas que se presentaron con respecto a los arbitrajes.

“Yo siempre fui enemigo del VAR en un fútbol que no tiene condiciones. Nosotros tomamos ciertas cosas del VAR, no todas las indicaciones de la FIFA. En el Departamento de Árbitros no pasa nada, se encubren entre ellos”, criticó Cacavelos en medios radiales.

Luego apuntó con todo contra la dirigencia de la APF: “El torneo es uno que no se merece el fútbol paraguayo, de una mediocridad espantosa. Esta divisional no sirve para nada, un delegado puede ir a hacer nada desde la pandemia. En la cara de la gente no le podés confrontar nada, tenés que asumir y agachar la cabeza. A mí no me van a silenciar, vayamos por un fútbol mejor en algún momento”, remarcó Cacavelos.