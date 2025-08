El Toluca gana al New York City y acaricia las eliminatorias de la Leagues Cup

El Toluca es líder provisional del grupo mexicano con 8 puntos de 9 y solo necesita para sellar su pase a cuartos que uno de los únicos cuatro equipos que podrían superarlo -Mazatlán, Tigres, Juárez o Pumas- tropiece en esta última jornada.

El New York City queda eliminado con solo 3 puntos.

Fue un primer tiempo caótico en el Yankee Stadium del Bronx. El Toluca necesitaba los tres puntos para poner un pie y medio en los cuartos de final, mientras que al New York City le urgía una victoria para mantener vivas sus escasas opciones.

El duelo se le puso muy pronto de cara a los neoyorquinos, con un gol en el minuto 10 del costarricense Alonso Martínez, que recibió un pase del argentino Agustín Ojeda y, rodeado de defensas, disparó desde fuera del área ajustado al palo izquierdo de Luis García.

Pero el New York City necesitaba más que un 1-0. La derrota por tres goles ante Puebla en la primera jornada de la Leagues Cup lo dejaba, si no eliminado, sí al borde de un complejo desempate con varios equipos.

El campeón mexicano convirtió el duelo en una pulso en el medio campo, que inclinó a su favor poco antes del descanso.

En el minuto 37, el goleador portugués Paulinho remató al larguero un maravilloso centro con el exterior de la bota del brasileño Helinho desde la banda derecha. El rebote lo aprovechó, también de cabeza, Ricardo ‘Canelo’ Angulo para mandarlo al fondo de la red.

New York City no se había repuesto aún del golpe cuando Angulo y Paulinho volvieron a ser protagonistas. ‘Canelo’ rompió líneas neoyorquinas para asistir a Paulinho, que no perdonó a Matt Freese firmando el segundo para los ‘Diablos Rojos’.

El primer tiempo terminaría con una enorme tangana que el árbitro resolvió con dos amarillas por cada lado y con un uno contra uno entre Angulo y Freese que el arquero estadounidense salvó para mantener a su equipo en el partido. 2-1 al descanso.

En la reanudación, fue el Toluca quien gozó de la primera ocasión para ampliar su ventaja: un disparo cruzado de Helinho que hizo temblar el palo derecho de Freese, que ni siquiera amagó con moverse.

Pero minutos después, en el 70, Alonso Martínez tuvo el empate en sus botas con un disparo que se estrelló en la cruceta de la portería de Luis García.

Con el paso de los minutos, New York City fue ganando terreno y dominio del balón. Además, en el tramo final, Pascal Jansen sacrificó al central Justin Haak para dar entrada a Seymour Reid -defensa por delantero- en busca del milagro.

Pero fue en vano. Los neoyorquinos no volverían a tener una ocasión tan clara como la de Martínez.

- Ficha técnica:

2. Toluca: Luís García; Jesús Gallardo, Federico Pereira, Luan García, Everardo López; Marcel Ruiz, Franco Romero (Antonio Briseño, m.92); Alexis Vega (Robert Morales, m.79), Ricardo Angulo (Juan Domínguez, m.69), Hélio Castro (Nicolás Castro, m.69); Paulinho (Fernando Arce Juárez, m.79).

Entrenador: Antonio Mohamed.

1. New York City: Matt Freese; Kevin O’Toole, Justin Haak (Seymour Reid, m.83), Strahinja Tanasijevic (Jonathan Shore, m.60), Tayvon Gray; Aiden O’Neill, Andrés Perea; Agustín Ojeda (Julián Fernández, m.59), Maximiliano Moralez, Nicolás Fernández (Hannes Wolf, m.60); y Alonso Martínez.

Entrenador: Pascal Jansen.

Goles: 0-1, m.10: Alonso Martínez. 1-1, m.37: Ricardo Angulo. 2-1, m.40: Paulinho.

Árbitro: Pierre-Luc Lauzière (Canadá). Amonestó a Jesús Gallardo, Federico Pereira, Franco Romero y Robert Moreales, del Toluca; y a Aiden O’Neill y Strahinja Tanasijevic, del New York City.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Leagues Cup disputado en el Yankee Stadium de Nueva York (Estados Unidos).