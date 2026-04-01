06 abr. 2026
Torneo Apertura

El Rubio recibe al Cacique en La Arboleda

Rubio Ñu vs. Guaraní será el primero de los dos juegos que cerrará la fecha número 14 de la Copa de Primera Apertura 2026.

Abril 01, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
HBrYU2LXkAEMCF-.jpeg

El Albiverde quiere hacerse fuerte en casa.

Foto: Prensa - Rubio Ñu

El encuentro se disputará en el estadio La Arboleda desde las 18:30 con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Sus líneas serán Carmelo Candia y Diego Silva y desde el VAR, Carlos Figueredo.

En la fecha 13, los albiverdes cayeron por la mínima (1-0) ante Recoleta en el Ricardo Gregor. El equipo de Gustavo Morínigo viene realizando una campaña irregular y actualmente se encuentra en zona de descenso directo al igual que San Lorenzo. Mientras que el Aborigen, en su último duelo, igualó sin goles ante Trinidense, en el estadio Martín Torres.

CIFRA. 4-0 culminó el último partido a favor de Guaraní ante el Rubio. Se disputó el 1 de febrero de este año, en la fecha 3.

Torneo Apertura Rubio Ñu Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ignacio Aliseda.JPG.jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño golea en casa y se mantiene a 4 puntos de Olimpia
Cerro Porteño (32 puntos) venció por 3-0 al Sportivo 2 de Mayo y envía un mensaje al líder Olimpia (36): La puja será pareja hasta el final.
Abril 04, 2026 10:31 p. m.
 · 
Redacción D10
recoleta.jpg
Torneo Apertura
Recoleta da otro golpazo al Santo
Deportivo Recoleta no le perdonó al Santo en Campo Grande, al que venció con sendos dobletes de Aldo González y Allan Wlk (4-2).
Abril 04, 2026 10:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Torneo Apertura
Olimpia y un complemento letal frente a Nacional
Olimpia superó a Nacional por 3-0, en juego correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Apertura. El Decano demostró mucha contundencia en el segundo tiempo para asegurar rápidamente el triunfo, de cara a su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Abril 04, 2026 08:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo
Torneo Apertura
Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso
Recoleta recibe al Sportivo San Lorenzo en el estadio Ricardo Gregor, por la 15ª fecha del Torneo Apertura.
Abril 04, 2026 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo chocan este sábado para dar continuidad a la fecha 15 del Torneo Apertura.
Abril 04, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia vs. Nacional
Torneo Apertura
Olimpia vs. Nacional: Paso a paso
Olimpia y Nacional abren la 15ª jornada del Torneo Apertura en el ueno Defensores del Chaco.
Abril 04, 2026 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más