El Rubio recibe al Cacique en La Arboleda

El encuentro se disputará en el estadio La Arboleda desde las 18:30 con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Sus líneas serán Carmelo Candia y Diego Silva y desde el VAR, Carlos Figueredo.

En la fecha 13, los albiverdes cayeron por la mínima (1-0) ante Recoleta en el Ricardo Gregor. El equipo de Gustavo Morínigo viene realizando una campaña irregular y actualmente se encuentra en zona de descenso directo al igual que San Lorenzo. Mientras que el Aborigen, en su último duelo, igualó sin goles ante Trinidense, en el estadio Martín Torres.

CIFRA. 4-0 culminó el último partido a favor de Guaraní ante el Rubio. Se disputó el 1 de febrero de este año, en la fecha 3.