El rival de Cerro en Copa confirma a su nuevo técnico

El estratega brasileño Zé Ricardo será el nuevo director técnico de Sporting Cristal en la Liga 1 del fútbol peruano y llegará a Lima el próximo sábado 4, en reemplazo de también brasileño Paulo Autuori, según anunció este jueves el club limeño.

“Nos complace presentar a Zé Ricardo como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo profesional hasta diciembre de 2027", informó Cristal en su cuenta de la red social X.

Explicó que el técnico llega al club celeste tras su paso por los equipos brasileños de Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo y Cruzeiro, así como de dirigir en Catar y Japón.

"¡Bienvenido al Rímac, Zé Ricardo!”, celebró Cristal, que también adelantó que su nuevo técnico será presentado en rueda de prensa en los próximos días.

El club aclaró que en el partido de Cristal ante el Club Deportivo Moquegua, a disputarse el viernes por la novena fecha del torneo Apertura, será dirigido interinamente por Iván Bulos y el cuerpo técnico del equipo.

Autuori dejó a Cristal el pasado 27 de marzo, tras una segunda etapa como entrenador del equipo, por el bajo desempeño del club a nivel local, después de disputar ocho fechas del torneo Apertura y ubicarse sexto en la tabla de posiciones con 11 puntos.